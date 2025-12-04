150 млн рублей на борьбу с оползнем: участок дороги у аэропорта Сочи ждёт капитальный ремонт

04 декабря 2025, 18:48

На восстановление дороги у аэропорта Сочи после оползня выделили 150 млн рублей

Фото: Istock / silkwayrain

Власти Сочи выделили свыше 150 млн рублей на устранение последствий оползня, который повредил участок дороги возле международного аэропорта города. Об этом сообщает пресс-служба администрации.