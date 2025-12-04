150 млн рублей на борьбу с оползнем: участок дороги у аэропорта Сочи ждёт капитальный ремонт
Власти Сочи выделили свыше 150 млн рублей на устранение последствий оползня, который повредил участок дороги возле международного аэропорта города. Об этом сообщает пресс-служба администрации.
Аварийный участок протянулся на 150 метров и нуждается в комплексной реконструкции. На данный момент дорожники уже разработали грунт, установили 36 буронабивных свай и временные дорожные плиты.
В ближайшее время подрядчикам предстоит завершить строительство противооползневых конструкций, обустроить систему водоотведения, уложить асфальтобетонное покрытие на дороге и тротуарах, установить бордюры и наружное освещение.
Мэр города подчеркнул, что работы идут строго по графику, а их завершение запланировано на март 2026 года. Господин Прошунин пообещал лично контролировать качество ремонта и соблюдение сроков.
Читайте также: