В Дмитрове начали рассматривать дело «старейшины» экстремисткой организации
Дмитровский суд начал рассматривать уголовное дело в отношении «старейшины» собрания организации «Свидетели Иеговы»* из Дмитрова.
Об этом сообщает Telergram-канал «Суды общей юрисдикции Московской области.
По версии обвинения, гражданин собирал деньги с участников собрания в интересах экстремисткой организации «Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России»**. Кроме того, он участвовал в деятельности её структурного подразделения. В ходе выступлений он пропагандировал идеологию экстремизма, агитировал участников собрания жертвовать денежные средства и другое имущества.
Гражданину предъявили обвинение в финансировании экстремистской деятельности и участие в соответствующей организации.
