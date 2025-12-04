Достижения.рф

В Дмитрове начали рассматривать дело «старейшины» экстремисткой организации

Дмитровский суд начал рассматривать уголовное дело в отношении «старейшины» собрания организации «Свидетели Иеговы»* из Дмитрова.



Об этом сообщает Telergram-канал «Суды общей юрисдикции Московской области.

По версии обвинения, гражданин собирал деньги с участников собрания в интересах экстремисткой организации «Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России»**. Кроме того, он участвовал в деятельности её структурного подразделения. В ходе выступлений он пропагандировал идеологию экстремизма, агитировал участников собрания жертвовать денежные средства и другое имущества.

Гражданину предъявили обвинение в финансировании экстремистской деятельности и участие в соответствующей организации.

