Женщина топила детей, которые были красивее ее собственных
В Индии женщина топила детей, которые были красивее ее собственных. Об этом сообщает The Times of India.
Свадьба в индийской деревне Наулта позволила выявить серию жестоких убийств детей. В разгар торжества очевидцы обнаружили тело шестилетней девочки Видхи, которое лежало в ванне.
Подозреваемая в этом преступлении — 34-летняя Пунам, жена фермера из деревни Бхавар, мать четырехлетнего ребенка. По данным полиции, она призналась в убийстве четырех детей за последние два года. Всех жертв женщина утопила в ваннах или резервуарах с водой, а их смерти выдавала за трагические несчастные случаи.
Согласно информации правоохранительных органов, мотивом для этих преступлений была зависть. Пунам утверждала, что хотела навредить детям, которые были красивее ее собственных. В январе 2023 года она утопила девятилетнюю Ишику, дочь невестки. Опасаясь разоблачения, в следующем году местная жительница убила своего трехлетнего сына Шубхама, который мог стать свидетелем преступления.
В августе 2024 года жертвой Пунам стала шестилетняя Джия, дочь двоюродной сестры. Следователи установили, что на свадьбе она увидела девочку, заманила ее в кладовку под предлогом помощи с водой, утопила, заперла дверь и вернулась к празднованию, как ни в чем не бывало.
В настоящее время полиция проводит следственные мероприятия, решается вопрос о мере пресечения для задержанной.
