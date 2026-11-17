17 ноября 2026, 17:06

Фото: цифровойликбез.рф

«Лаборатория Касперского» и АНО «Цифровая экономика» выпустили новый ролик «Цифрового ликбеза». Видео объясняет школьникам, как действовать, если они уже столкнулись с мошенниками.





С 16 ноября по 13 декабря 2026 года в рамках проекта «Цифровой ликбез» проходит Урок цифровой грамотности. Главная мысль ролика: кибербдительность помогает не попасться на уловки мошенников, а кибернаходчивость — знать, что делать, если это уже произошло.



Руководитель направления «Лаборатории Касперского» по детской онлайн-безопасности Андрей Сиденко отметил: не менее важно объяснить детям, что делать, если они уже столкнулись с мошенниками.

«Растерянность и паника в такой ситуации — главные союзники злоумышленников. В новом ролике мы предлагаем ребятам простые и понятные алгоритмы действий: что делать, если скачал подозрительный файл, назвал код из СМС незнакомцу или столкнулся с ложной информацией о себе в сети. Эти знания пригодятся не только детям, но и взрослым. Рекомендуем смотреть ролик всей семьёй», — подчеркнул Сиденко.