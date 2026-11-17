17 ноября 2026, 15:52

Видео: пресс-служба администрации Раменского м. о.

В школе №6 города Раменское прошёл урок мужества под названием «Бессмертный подвиг у стен Москвы». Школьники и педагоги посвятили его 85-летию битвы за столицу, сообщили в пресс-службе администрации Раменского муниципального округа.





На мероприятии присутствовали члены Совета ветеранов Раменского округа, участники спецоперации, кадеты и представители учебных учреждений. Со сцены звучали исторические факты, демонстрировались кадры военной кинохроники. Ребята подготовили номера на военную тему. В этот же день прошло открытие парт героев.

«В старейшем школьном музее три поколения героев напоминают, что такое воинский долг, честь и защита Родины. Николай Морозов погиб 9 мая 1945 года. Когда весь мир праздновал Великую Победу, паренёк из Подмосковья вступил в бой с фашистами на главной площади чехословацкого города Наход. Люди пришли праздновать Победу, но остатки вражеских сил решили танками пойти на людей. 19 советских бойцов, в том числе Морозов, отдали жизни в День Победы», ‒ отметили в администрации.