Урок мужества в раменской школе посвятили 85-летию Битвы за Москву
Видео: пресс-служба администрации Раменского м. о.
В школе №6 города Раменское прошёл урок мужества под названием «Бессмертный подвиг у стен Москвы». Школьники и педагоги посвятили его 85-летию битвы за столицу, сообщили в пресс-службе администрации Раменского муниципального округа.
На мероприятии присутствовали члены Совета ветеранов Раменского округа, участники спецоперации, кадеты и представители учебных учреждений. Со сцены звучали исторические факты, демонстрировались кадры военной кинохроники. Ребята подготовили номера на военную тему. В этот же день прошло открытие парт героев.
«В старейшем школьном музее три поколения героев напоминают, что такое воинский долг, честь и защита Родины. Николай Морозов погиб 9 мая 1945 года. Когда весь мир праздновал Великую Победу, паренёк из Подмосковья вступил в бой с фашистами на главной площади чехословацкого города Наход. Люди пришли праздновать Победу, но остатки вражеских сил решили танками пойти на людей. 19 советских бойцов, в том числе Морозов, отдали жизни в День Победы», ‒ отметили в администрации.
Александр Кузнецов пал 4 марта 2001 года в Ханкале, выполняя воинский долг. Защищая Родину, погиб и участник СВО Алексей Максимкин. Он родился и вырос в Раменском, окончив школу, стал электриком, создал семью. 13 сентября 2024 года добровольцем ушёл в зону СВО, а 2 ноября перестал выходить на связь.
Алексей пропал без вести на Купянском направлении в Харьковской области. После девяти месяцев поисков родителям пришло подтверждение гибели сына.
Присутствующие возложили цветы и почтили минутой молчания подвиг Героев Отечества.