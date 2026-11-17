17 ноября 2026, 16:34

оригинал Фото: пресс-служба Минчистоты Московской области

Чеховские коммунальщики провели экскурсию по профориентации для активистов «Движения Первых». Об этом сообщили в пресс-службе Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.





Участники движения побывали в МБУ «Чеховское благоустройство». Мероприятие состоялось в рамках регионального профориентационного и экологического проекта, который реализуется при участии ведомства, регионального отделения «Движения Первых» и местных коммунальных служб.

«Ребята увидели спецтехнику в деталях. Это комбинированные дорожные машины, мини-погрузчики и тракторы. Им также показали специальное оборудование ‒ навесные роторные щётки, отвалы, распределители реагентов и средства малой механизации. Помимо этого, они побывали в производственных зонах ‒ ремонтных мастерских, крытых ангарах для техники и складских комплексах», ‒ рассказали в пресс-службе.