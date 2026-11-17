Активисты «Движения Первых» побывали с экскурсией у чеховских коммунальщиков
Чеховские коммунальщики провели экскурсию по профориентации для активистов «Движения Первых». Об этом сообщили в пресс-службе Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.
Участники движения побывали в МБУ «Чеховское благоустройство». Мероприятие состоялось в рамках регионального профориентационного и экологического проекта, который реализуется при участии ведомства, регионального отделения «Движения Первых» и местных коммунальных служб.
«Ребята увидели спецтехнику в деталях. Это комбинированные дорожные машины, мини-погрузчики и тракторы. Им также показали специальное оборудование ‒ навесные роторные щётки, отвалы, распределители реагентов и средства малой механизации. Помимо этого, они побывали в производственных зонах ‒ ремонтных мастерских, крытых ангарах для техники и складских комплексах», ‒ рассказали в пресс-службе.Участники не просто наблюдали за процессами о стороны. Они поднялись в кабины уборочных машин, разобрались в приборах управления и попробовали себя в роли водителей. Специалисты МБУ рассказали, как техника готовится к первому снегопаду, как формируют графики дежурств, кто управляет сложным оборудованием.
Ранее сообщалось, что Минчистоты Московской области продолжает работу по оздоровлению управляющих компаний. В рейтинг УК за третий квартал этого года включили 793 организации. По итогам квартала более 130 вышли из «красной зоны».
В 2025 году в Подмосковье в «зелёной зоне» было 275 управляющих компаний, в 2026-м стало 414. В «красной зоне» находилось 202 управляющие компании, стало 119. Лидеры по итогам этой работы ‒ Домодедово, Королёв и Солнечногорск. Удалось вывести из красной зоны 133 УК.
Как отметил министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Игорь Даниленко, сейчас более половины домов, ранее находившихся под управлением организаций в «красной зоне», перешли в компании «зелёной зоны» рейтинга.