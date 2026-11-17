Подмосковные студенческие отряды объединили уже около 8000 ребят
В Доме правительства Московской области состоялась III Отчётно-выборная конференция регионального отделения Российских студенческих отрядов. В ней участвовали 100 делегатов 45 образовательных организаций Подмосковья, рассказали в пресс-службе Министерства информации и молодёжной политики региона.
Участники подвели итоги работы за три года, выбрали новое руководство и наметили, куда двигаться дальше.
На конференции избрали новый состав правления Регионального отделения. Его председателем стал Павел Ковалёв. Командиром Регионального штаба выбрали Светлану Концевую, ранее возглавлявшую педагогическое направление. Председателем контрольно-ревизионной комиссии стала Евгения Гурская.
«Студенческие отряды стали важной частью молодёжной жизни Подмосковья. За три года движение выросло более чем вдвое, и сегодня почти 8000 ребят могут попробовать себя в профессии, найти первую работу и реализовать собственные инициативы», – отметила министр информации и молодёжной политики Московской области Екатерина Швелидзе.
В Подмосковье работают 212 студенческих отрядов, в которых участвует молодёжь 56 образовательных организаций. За 2024-2026 годы ребята трудоустраивались около 14800 раз и более 7000 раз проходили профессиональное обучение.
Бойцы работают в детских оздоровительных лагерях, гостиницах, на стройках и в других отраслях. География трудовых проектов охватывает регионы России от Краснодарского края до Дальнего Востока. В этом году подмосковные студенты впервые вошли в совместный педагогический отряд Московской и Минской областей и поработали в детском центре «Зубрёнок» в Белоруссии.
Студенты РСО реализовывали добровольческие и патриотические инициативы, собрали более шести тонн гуманитарной помощи, а на развитие молодёжных проектов привлекли свыше 11,8 млн рублей грантовой поддержки. Три года подряд студенческие отряды Подмосковья занимали первое место среди региональных отделений РСО Центрального федерального округа.
«Для меня главный результат этих трёх лет – не только рост численности, но и люди, которые за ним стоят. Мы собрали сильную команду, расширили географию трудовых проектов, выстроили сотрудничество с образовательными организациями и работодателями. Сегодня тысячи ребят получают первый профессиональный опыт, находят единомышленников и становятся настоящими специалистами», – сказал председатель правления регионального отделения Российских студенческих отрядов Павел Ковалёв.
Среди приоритетов работы – новые отряды в колледжах и университетах, укрепление сотрудничества с работодателями, совершенствование системы профессионального обучения.
«Мы будем развивать отряды в образовательных организациях, поддерживать командиров и создавать новые трудовые проекты, в том числе круглогодичные. Для меня важно, чтобы каждый участник чувствовал себя частью большой команды и видел реальные перспективы своего развития», — поделилась планами командир Регионального штаба студенческих отрядов Московской области Светлана Концевая.Мероприятие прошло в рамках реализации национального проекта «Молодёжь и дети».