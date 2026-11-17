17 ноября 2026, 15:24

оригинал Фото: пресс-служба МИМП МО

В Доме правительства Московской области состоялась III Отчётно-выборная конференция регионального отделения Российских студенческих отрядов. В ней участвовали 100 делегатов 45 образовательных организаций Подмосковья, рассказали в пресс-службе Министерства информации и молодёжной политики региона.





Участники подвели итоги работы за три года, выбрали новое руководство и наметили, куда двигаться дальше.



На конференции избрали новый состав правления Регионального отделения. Его председателем стал Павел Ковалёв. Командиром Регионального штаба выбрали Светлану Концевую, ранее возглавлявшую педагогическое направление. Председателем контрольно-ревизионной комиссии стала Евгения Гурская.

«Студенческие отряды стали важной частью молодёжной жизни Подмосковья. За три года движение выросло более чем вдвое, и сегодня почти 8000 ребят могут попробовать себя в профессии, найти первую работу и реализовать собственные инициативы», – отметила министр информации и молодёжной политики Московской области Екатерина Швелидзе.

Фото: пресс-служба МИМП МО

Фото: пресс-служба МИМП МО

«Для меня главный результат этих трёх лет – не только рост численности, но и люди, которые за ним стоят. Мы собрали сильную команду, расширили географию трудовых проектов, выстроили сотрудничество с образовательными организациями и работодателями. Сегодня тысячи ребят получают первый профессиональный опыт, находят единомышленников и становятся настоящими специалистами», – сказал председатель правления регионального отделения Российских студенческих отрядов Павел Ковалёв.

Фото: пресс-служба МИМП МО

«Мы будем развивать отряды в образовательных организациях, поддерживать командиров и создавать новые трудовые проекты, в том числе круглогодичные. Для меня важно, чтобы каждый участник чувствовал себя частью большой команды и видел реальные перспективы своего развития», — поделилась планами командир Регионального штаба студенческих отрядов Московской области Светлана Концевая.