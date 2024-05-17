16 пилотов с инвалидностью стали участниками автопробега «Дорогами Победы»

Фото: пресс-служба МИСК МО
Московская областная общественная организация инвалидов «Колесница» провела автопробег «Дорогами Победы», посвящённый Дню Победы. Маршрут пролегал через города воинской славы Подмосковья – Наро-Фоминск, Можайск, Волоколамск и Дмитров, сообщили в пресс-службе Министерства информационных и социальных коммуникаций региона.
Участниками автопробега стали 16 пилотов с инвалидностью из разных городов Московской области. Суммарно они проехали около 300 км. Активисты организации вместе с подмосковной молодёжью и юнармейцами участвовали в митингах, концертной программе, возлагали цветы к военным мемориалам. Автопробег объединил людей с разными судьбами. Среди них были военные, участники спецоперации, паралимпийцы, члены Общественной палаты Подмосковья, регионального штаба ОНФ и депутаты.
Фото: пресс-служба МИСК МО
Она добавила, что патриотический автопробег «Дорогами Победы» проходит в Подмосковье уже во второй раз. Министр поблагодарила всех за участие в мероприятии и за поддержку таких важных проектов, особенно подмосковную молодёжь.
Фото: пресс-служба МИСК МО
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Фото: пресс-служба МИСК МО
«Организация «Колесница» проводит большую и важную работу. Более 10 лет она защищает права инвалидов-колясочников в Подмосковье, делает их жизнь комфортнее, помогает с реабилитацией, оказывает моральную поддержку, проводит интересные мероприятия. Помимо этого, она берёт под опеку участников СВО с инвалидностью», – рассказала министр информационных и социальных коммуникаций Московской области Екатерина Швелидзе.Фото: пресс-служба МИСК МО
Она добавила, что патриотический автопробег «Дорогами Победы» проходит в Подмосковье уже во второй раз. Министр поблагодарила всех за участие в мероприятии и за поддержку таких важных проектов, особенно подмосковную молодёжь.
Фото: пресс-служба МИСК МО
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Лора Луганская