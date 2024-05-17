В Наро-Фоминске состоялось открытие автопробега «Дорогами Победы»

Фото: пресс-служба администрации городского округа Наро-Фоминск
В Наро-Фоминске 16 мая состоялось торжественное открытие патриотического автопробега «Дорогами Победы». Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Наро-Фоминск.
В мероприятии приняли участие и выступили с приветственными речами Начальник территориального управления Наро-Фоминск Евгений Клюшкин и председатель Совета депутатов НФГО Геннадий Пензов.
В общей сложности в мероприятии приняли участие 16 человек – это пилоты с инвалидностью, управляющие автомобилями с ручным управлением и передвигающиеся на креслах-колясках.
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«Патриотический автопробег «Дорогами Победы» в память о павших в годы Великой Отечественной войны стал своеобразным вкладом в общее дело сохранения исторической памяти, послужил укреплению связей между городами, между людьми. Низкий поклон всем нашим ветеранам и защитникам Отечества! Вечная память настоящим Героям», — отметил председатель Совета депутатов Наро-Фоминского округа Геннадий Пензов.
В общей сложности в мероприятии приняли участие 16 человек – это пилоты с инвалидностью, управляющие автомобилями с ручным управлением и передвигающиеся на креслах-колясках.
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Мира Полтева