В Наро-Фоминске провели автопробег ко Дню Победы с участием более 50 машин

Ежегодно плановое отключение горячей воды проводятся с 1 июня по 31 августа. В Москве и Московской области вскоре также начнутся профилактические работы на котельных. Где узнать график отключений по адресам и как подготовиться к отсутствию горячей воды, расскажет редакция «Радио 1».