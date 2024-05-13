В Наро-Фоминске провели автопробег ко Дню Победы с участием более 50 машин

Фото: пресс-служба администрации Наро-Фоминского г. о.
Более 50 автомобилей участников автопробега ко Дню Победы проехали по улицам Наро-Фоминска, громкими сигналами напоминая жителям о важности этого праздника. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
«Сегодня много машин, хотя из соображений безопасности мы не размещали объявления в соцсетях. Сработало замечательное народное радио. Встречаем Победу с солнышком, снегом, тучками. Но, главное, мы создали праздничное настроение жителям», – сказала директор Молодёжного комплексного центра Рената Демидова.Многие горожане в этот день принесли цветы в Вечному огню и Могиле неизвестного солдата. А на площади Победы у стелы «Город воинской славы» прошёл митинг памяти павших в годы Великой Отечественной войны.
На Молодёжной площади провели выставку военной техники. Посетители увидели не только боевые машины времён войны, но и образцы современного вооружения. В Центральном доме культуры «Звезда» состоялся концерт ансамбля русской музыки и танца «Садко».
Завершением праздника стала акция «Огни памяти». Сотни зажжённых свечей, закреплённых на красном бумажном кораблике, отправили в плавание по реке Наре.
Читайте также:
В совхозе Головково перед стартом весенних работ проверили более 30 единиц сельхозтехники
В парке Наро-Фоминска устроили праздник с метанием сапёрных лопаток и сборкой автомата
В Наро-Фоминске прошло торжественное возложение к мемориалам воинских захоронений
Лора Луганская