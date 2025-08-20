16 сентября пройдет Всероссийское тестирование по охране труда
16 сентября состоится Всероссийское тестирование по охране труда «Охрана труда и безопасность на работе – 2025». Оно начнется в 10:30 по московскому времени.
В Минтруда РФ проинформировали, что участие в тестировании могут принять все желающие. С помощью него граждане смогут получить независимую оценку своих знаний в сфере охраны труда. Из-за значительного интереса к тестированию прием заявок продлили до 5 сентября.
Организатором тестирования является «Всероссийский научно-исследовательский институт труда». Подробнее о нем можно узнать на официальном сайте.
Читайте также: