В Госдуме заявили о резком сокращении числа поступивших в школы детей мигрантов
Спикер Госдумы Вячеслав Володин в своём Telegram-канале сообщил о резком снижении числа детей-иностранцев, допущенных к обучению в российских школах.
По его словам, итоги приёма в начальные и средние классы в ряде регионов показывают «существенное сокращение» таких наборов. Основные причины отказов — недостоверные документы и неудовлетворительная сдача экзамена по русскому языку.
В качестве примера он привёл Татарстан: там тест по русскому не прошёл каждый десятый ребёнок из числа иностранцев.
Ранее в Госдуму был внесён законопроект, запрещающий несовершеннолетним иностранцам въезд в Россию без законных представителей; при этом въезд остаётся возможен для получения образования, лечения и временных целей — участия в спортивных соревнованиях, олимпиадах, туристических поездках и т.п.
