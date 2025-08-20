Мессенджер MAX запустил еще один способ защиты «Госуслуг»

20 августа 2025, 13:34

Мессенджер MAX может защищать «Госуслуги» одноразовыми кодами

Видео: Минцифры РФ

Минцифры РФ 20 августа объявило о запуске ещё одного способа защиты учётных записей на «Госуслугах»: одноразовые коды теперь можно получать через мессенджер MAX.