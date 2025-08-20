Мессенджер MAX запустил еще один способ защиты «Госуслуг»
Видео: Минцифры РФ
Минцифры РФ 20 августа объявило о запуске ещё одного способа защиты учётных записей на «Госуслугах»: одноразовые коды теперь можно получать через мессенджер MAX.
Сервис реализован в рамках закона о национальном мессенджере и пока функционирует в тестовом режиме. Код (OTP) придёт в чат мессенджера, причём перед отправкой оповещения чат‑бот задаст ряд вопросов для выявления подозрительной активности и при обнаружении риска не выдаст код. По словам ведомства, такой метод повышает защиту от мошенников, не требует установки отдельного приложения для генерации одноразовых паролей и подходит пользователям, которые не могут принимать SMS.
Чтобы подключить получение одноразового кода через MAX, нужно зайти в личный кабинет «Госуслуг» с компьютера, кликнуть по соответствующему баннеру, выбрать устройство для приёма кодов и отметить его как доверенное. После этого в мессенджере появится чат «Коды подтверждения», куда будут приходить уведомления.
В пресс‑службе MAX 19 августа сообщили, что в приложении зарегистрировано 18 млн пользователей; с момента запуска ими отправлено более 200 млн сообщений и совершено около 30 млн звонков. Число групповых чатов приближается к миллиону и сейчас составляет примерно 700 тыс.
