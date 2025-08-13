Россиянам не стоит паниковать из-за новостей о распространении менингококка

13 августа 2025, 17:44

Врач Жемчугов: не стоит паниковать из-за новостей о распространении менингококка

Фото: iStock/Mohammed Haneefa Nizamudeen

На сегодняшний день рост заболеваемости менингококковой инфекцией в России не является критическим. Об этом заявил доктор медицинских наук, врач терапевт-иммунолог Владислав Жемчугов.





В текущем году сделали больше контрольных тестов, поэтому случаев заболевания выявили больше, отметил эксперт.



«Рост заболеваемости пропорционален увеличению числа проведенных тестов. По его словам, паника в данной ситуации неуместна, так как количество случаев остается крайне низким в расчете на население страны», — пояснил Жемчугов в беседе с Pravda.Ru.

«Я хочу принципиально сказать, что будет рост заболеваемости, но никаких пандемий, эпидемий не будет, потому что свой эпидемический потенциал COVID уже исчерпал», — отметил Онищенко.