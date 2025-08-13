Россиянам не стоит паниковать из-за новостей о распространении менингококка
На сегодняшний день рост заболеваемости менингококковой инфекцией в России не является критическим. Об этом заявил доктор медицинских наук, врач терапевт-иммунолог Владислав Жемчугов.
В текущем году сделали больше контрольных тестов, поэтому случаев заболевания выявили больше, отметил эксперт.
«Рост заболеваемости пропорционален увеличению числа проведенных тестов. По его словам, паника в данной ситуации неуместна, так как количество случаев остается крайне низким в расчете на население страны», — пояснил Жемчугов в беседе с Pravda.Ru.
Он не исключил, что что рост заболеваемости менингококковой инфекцией связан с увеличением числа мигрантов.
Жемчугов подчеркнул, что инфекция очень легко передаётся в коллективе. Попадая в замкнутую группу, она быстро охватывает всех ее участников. При этом наибольшую опасность инфекция несёт для детей.
В свою очередь эпидемиолог, академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко предупредил в разговоре с «Москвой 24», что в России в октябре–ноябре ожидается подъем заболеваемости коронавирусом.
«Я хочу принципиально сказать, что будет рост заболеваемости, но никаких пандемий, эпидемий не будет, потому что свой эпидемический потенциал COVID уже исчерпал», — отметил Онищенко.
Он посоветовал россиянам проходить вакцинацию, в том числе от гриппа. Кроме того, необходимо регулярно обследоваться на COVID, соблюдать режим сна, правильно питаться и одеваться по погоде.