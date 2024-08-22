16 юных мытищинцев получили первые паспорта в День Государственного флага

Фото: пресс-служба администрации г. о. Мытищи
В мытищинском Парке Мира в День Государственного флага России прошла торжественная церемония вручения первых паспортов. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
«Уверена, что для многих из вас наступил долгожданный и желанный момент. Получение паспорта – это не только шаг в будущее, но и большая ответственность. Верим, что вы будете хранить наши великие традиции и знания, а также внесёте свой вклад в развитие нашей страны. От всей души поздравляю вас», – обратилась к молодым людям глава муниципалитета Юлия Купецкая.Ученица школы № 6 Анастасия Анискина сказала, что получение паспорта – новая веха в её жизни.
«Я очень рада, что смогла получить свой первый важный документ из рук главы городского округа, в котором живу», – отметила девочка.Творческий подарок для юных мытищинцев подготовила вокальная студия «Голос» молодёжного центра «Импульс», добавили в администрации.
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Лора Луганская