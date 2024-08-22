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В подмосковном колледже «Энергия» провели мероприятия в честь Дня флага России

22 августа 2024, 16:33
Фото: пресс-служба Минобразования МО

Фото: пресс-служба Минобразования МО

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Мероприятия, приуроченные ко Дню государственного флага России, провели во всех подразделениях подмосковного колледжа «Энергия», сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.
«Преподаватели и студенты отметили праздник рядом патриотических акций, включая видеопоздравление, подготовленное амбассадорами проекта «Профессионалитет», а также участие в благотворительном сборе для бойцов специальной военной операции», — говорится в сообщении.
Отмечается, что благотворительный сбор организовал фонд «Фея» при поддержке администрации Богородского округа. К сбору присоединились как местные студенты, так и ребята из Реутова и Балашихи.



День государственного флага Российской Федерации отмечается 22 августа, праздник был учреждён в 1994 году.

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#колледж
#энергия
#флаг
#праздник
#патриотизм
#благотворительная акция
Синоптик Позднякова раскрыла, какая погода ждёт москвичей в день школьных линеек
Синоптик Позднякова спрогнозировала тёплую погоду в день школьных линеек
22 августа 2024, 16:10

Фото: iStock/v_zaitsev

Главный специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова заявила, что 2 сентября, в день проведения школьных линеек, погода в Москве ожидается тёплая и облачная.
«2 сентября, когда дети пойдут на праздничные линейки, погода прогнозируется облачная, с прояснениями. Вероятность дождей – минимальная. В ночь накануне температура воздуха будет примерно 13-15°C, такой она останется и в пять-шесть утра понедельника. А потом начнет повышаться и, скорее всего, достигнет 25-27°C», — пояснила в беседе с «Москвой 24» Позднякова.

А научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предрёк по-настоящему летнюю погоду в столицу в ближайшие дни.

«В Москве настоящая летняя погода сегодня, завтра и послезавтра. Погода будет соответствовать началу августа, температура выше нормы примерно на 2°C. Связано это с тем, что воздушные массы перемещаются с юго-запада и завтра даже с юга. Завтра пройдёт дождь, через Москву будет проходить фронтальный раздел, но осадки будут разной интенсивности», — прокомментировал в беседе с RT Вильфанд.

Ранее руководитель прогностического центра «METEO» Александр Шувалов заявлял, что в Москве до конца августа ожидается пости 30-градусная жара.

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#день знаний
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Путин наградил трех сотрудников ОНФ орденом Мужества, двух из них посмертно
22 августа 2024, 16:07

Фото: iStock/monkeybusinessimages

Президент России Владимир Путин наградил трех сотрудников «Народного фронта» орденом Мужества, двух из них посмертно. Соответствующий указ главы государства появился на официальном сайте правовых актов.
В документе указано, что орденом Мужества наградили за мужество и самоотверженность, проявленные при исполнении гражданского долга:
  • Геращенко Федора Александровича, замруководителя исполкома ОНФ в Краснодарском крае;
  • Ковалева Николая Степановича, активиста ОНФ (посмертно);
  • Соколова Давида Валерьевича, активиста ОНФ (посмертно).
Ранее пресс-служба «Народного фронта» сообщала, что в Курской области после удара ВСУ по автомобилю погибли двое сотрудников движения, которые помогали вывозить мирных жителей. Третий сотрудник ОНФ оказался ранен.

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#онф
#совещание
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#путин
#служба
#награда
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На набережной озера Сенеж развернули 15-метровый триколор
22 августа 2024, 15:58

Фото: Валентина Максимова

Триколор длиной пятнадцать метров развернули на набережной озера Сенеж в Солнечногорске в рамках празднования Дня государственного флага России, передаёт корреспондент Валентина Максимова.
«Одним из самых ярких моментов праздника стал флешмоб. Под патриотичную песню активисты вынесли и развернули пятнадцатиметровый триколор», — говорится в сообщении.
Важность этого праздника отметил один из гостей — 19-летний Аспар Козаев.

«Я всегда знал, что у меня день рождения совпадает с таким важным государственным праздником. С 15 лет всегда посещаю праздники в честь Дня флага. Я ощущаю себя патриотом», — сказал Аспар.
Празднование будет продолжаться до вечера. В 17 часов гостей ждёт концерт ансамбля «Русский тембр», он состоится на площадке у памятника Лермонтову. А в восемь вечера запланирован показ фильма «Суворовец 1994».

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#солнечногорск
#флаг
#праздник
#патриотизм
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Центром празднования Дня флага в Чехове стал парк культуры и отдыха
22 августа 2024, 15:33

Фото: пресс-служба администрации г.о. Чехов

День государственного флага России отмечается сегодня, 22 августа, праздничные мероприятия проводятся в разных округах Московской области. В Чехове центральной площадкой праздника стал городской парк культуры и отдыха, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
Гостей праздника поприветствовала председатель чеховского Совета депутатов Галина Козина.

«День флага — это праздник нашего любимого государства, нашей великой России. Я поздравляю вас с этим важным событием. Флаг символизирует наше величие, мощь и богатство страны», — сказала Козина.
В рамках празднования состоялся флешмоб, в ходе которого жители развернули огромный российский флаг. В программу праздника вошли также мастер-классы, танцевальные шоу и прочие активности. Кроме того, всем желающим раздавали ленточки-триколоры.

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#чехов
#флаг
#праздник
#патриотизм
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VK модернизировала CDN-сеть для ускорения загрузки видео
22 августа 2024, 15:13

Фото: istockphoto/Anastasia_Prish

VK в полтора раза расширила сеть доставки контента (CDN, Content Delivery Network). Благодаря этому скорость загрузки видео на этой платформе увеличилась на 20-30%.
Как пояснили РИА Новости в пресс-службе VK, более 150 CDN-узлов с кэш-серверами компании теперь есть во всех федеральных округах России. Также они охватывают и страны СНГ. Доступ к контенту обеспечивается пользователям из России, Казахстана, Таджикистана, Узбекистана и Белоруссии из ближайшего узла с кэш-серверами независимо от местоположения.

В компании подчеркнули, что расширение сети доставки контента приобрело особую актуальность в условиях увеличения количества пользователей, авторов, а также в связи с возросшим трафиком «VK видео». Отмечается, что с начала текущего года общий видео-трафик увеличился почти на 30%.

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Россияне раскрыли, с чем у них ассоциируется флаг РФ
Опрос: Флаг России ассоциируется у граждан с патриотизмом и гордостью
22 августа 2024, 15:06

Фото: iStock/Anton_Sokolov

Опрос центра FEEDBACK показал, что 63% россиян ассоциируют государственный флаг с патриотизмом и гордостью за страну.
У 40% россиян флаг вызывает мысли о воспитании уважения к государственным символам у молодёжи. Как передаёт RT, 38% респондентов ассоциируют государственный флаг с единой и сплочённой нацией, 31% — со значимыми историческими событиями России, 30% — о вывешивании флагов на зданиях и улицах.

А руководитель департамента политических исследований Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Михаил Мамонов сообщил, что 88% родителей и 90% учащихся положительно относятся к идее церемониального поднятия флага РФ в школах.

«88% родителей в той или иной степени оценивают эту церемонию положительно, 65% родителей декларируют крайне положительные оценки, ещё 23% заявили скорее о положительном отношении. Отрицательные оценки выражают всего 9%. 90% учащихся заявили о том, что они в положительно относятся к церемонии поднятия флага и исполнения гимна. Крайние положительные оценки декларируют 71% учащихся, 19% скорее положительные, и про отрицательные оценки заявили только 8%», – пояснил в беседе с АГН «Москва» Мамонов.

Ранее зампред регионального правительства — министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Подмосковья Владислав Мурашов поздравил жителей региона с Днём государственного флага Российской Федерации.

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#москва
#мкс
#флаг
#вциом
#министр
#праздник
#россия
#опрос
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В центре Шаховской развернули шестиметровый флаг России
22 августа 2024, 15:05

Фото: пресс-служба администрации г.о. Шаховская

Огромный триколор развернули на главной площади Шаховской в честь Дня государственного флага России, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
«На площади собрались представители муниципальных властей, активисты «Движения Первых», юнармейцы и просто неравнодушные жители. Патриотическая акция началась с гимна Российской Федерации. Кроме того, на площади был развёрнут шестиметровый флаг», — говорится в сообщении.
Жителей Шаховской поздравил глава округа Замир Гаджиев.

«Российский флаг — символ единства, воплощение лучших качеств современного жителя нашей страны. (…) Пусть будет мирным и чистым небо над нашими головами сегодня и всегда», — написал Гаджиев в своём Telegram-канале.
Кульминацией народного праздника стал тематический танец, который подготовили юные жители города.

День государственного флага Российской Федерации ежегодно отмечается 22 августа. Праздник был учреждён в 1994 году.

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#шаховская
#флаг
#праздник
#патриотизм
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Флаги РФ впервые водрузили на телебашнях в Запорожской и Херсонской областях
22 августа 2024, 15:04

Фото: istockphoto/Oleksii Liskonih

Российские флаги впервые водрузили на телебашнях в Херсонской и Запорожской областях в День флага России, передает пресс-служба Российской телевизионной и радиовещательной сети (РТРС).
«Специалисты РТРС впервые подняли российский триколор на стометровых телебашнях в Запорожской и Херсонской областях в День Государственного флага Российской Федерации», — прокомментировали там.
Отмечено, что российские триколоры доставили накануне из Москвы для проведения церемонии первого подъема в Бердянске, Геническе и Скадовске.

В мероприятии принимали участие работники региональных Минцифры, а также военные. Полотнища, размер которых составляет полтора на два метра, подняли на стометровую высоту.

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#россия
#херсонская область
#запорожская область
#телевидение
#новости
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В конкурсе «Юнармейский привал» в Подмосковье приняли участие десять команд
22 августа 2024, 14:49

Фото: пресс-служба министерства информации и молодежной политики МО

Этап конкурса «Юнармейский привал» провели в Подольске 19 августа в рамках Всероссийских юнармейских военно-спортивных игр, участниками соревнований стали десять команд из Подмосковья, Москвы и Калужской области, сообщает пресс-служба министерства информации и молодежной политики Московской области.
«Это первая подобная игра на территории Московской области. В ней приняли участие свыше 80 ребят. Мы в Подмосковье регулярно проводим множество самых разных патриотических мероприятий, потому что видим заинтересованность нашей молодежи. И рады, что такой новый формат тоже понравился участникам», — отметила глава регионального министерства Екатерина Швелидзе.
Участники конкурса получили задание в полевых условиях приготовить гречневую кашу с тушёнкой, салат и чай. На это им давался один час. После этого конкурсанты сразились в сфере теоретических знаний по кулинарии. Начальник подмосковного штаба движения «Юнармия» Евгений Лукошников отметил, что все команды показали достойный результат.

В рамках конкурса также провели викторины «Этикет за столом» и «Кулинария народов России», соревнование по стрельбе из автомата Калашникова, управлению дронами и покорению скалодрома.

По итогам конкурса победителем стала команда «Крепость» из Можайского округа, второе место заняла команда «Молодая гвардия» из Мытищ, а третье — домодедовский «Отряд Дома Юнармии».

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