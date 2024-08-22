В подмосковном колледже «Энергия» провели мероприятия в честь Дня флага России

Фото: пресс-служба Минобразования МО
Мероприятия, приуроченные ко Дню государственного флага России, провели во всех подразделениях подмосковного колледжа «Энергия», сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.
«Преподаватели и студенты отметили праздник рядом патриотических акций, включая видеопоздравление, подготовленное амбассадорами проекта «Профессионалитет», а также участие в благотворительном сборе для бойцов специальной военной операции», — говорится в сообщении.Отмечается, что благотворительный сбор организовал фонд «Фея» при поддержке администрации Богородского округа. К сбору присоединились как местные студенты, так и ребята из Реутова и Балашихи.
День государственного флага Российской Федерации отмечается 22 августа, праздник был учреждён в 1994 году.
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Лев Каштанов