На набережной озера Сенеж развернули 15-метровый триколор

Фото: Валентина Максимова
Триколор длиной пятнадцать метров развернули на набережной озера Сенеж в Солнечногорске в рамках празднования Дня государственного флага России, передаёт корреспондент Валентина Максимова.
«Одним из самых ярких моментов праздника стал флешмоб. Под патриотичную песню активисты вынесли и развернули пятнадцатиметровый триколор», — говорится в сообщении.Важность этого праздника отметил один из гостей — 19-летний Аспар Козаев.
«Я всегда знал, что у меня день рождения совпадает с таким важным государственным праздником. С 15 лет всегда посещаю праздники в честь Дня флага. Я ощущаю себя патриотом», — сказал Аспар.Празднование будет продолжаться до вечера. В 17 часов гостей ждёт концерт ансамбля «Русский тембр», он состоится на площадке у памятника Лермонтову. А в восемь вечера запланирован показ фильма «Суворовец 1994».
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Лев Каштанов