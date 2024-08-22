Центром празднования Дня флага в Чехове стал парк культуры и отдыха

Фото: пресс-служба администрации г.о. Чехов
День государственного флага России отмечается сегодня, 22 августа, праздничные мероприятия проводятся в разных округах Московской области. В Чехове центральной площадкой праздника стал городской парк культуры и отдыха, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
Гостей праздника поприветствовала председатель чеховского Совета депутатов Галина Козина.
В рамках празднования состоялся флешмоб, в ходе которого жители развернули огромный российский флаг. В программу праздника вошли также мастер-классы, танцевальные шоу и прочие активности. Кроме того, всем желающим раздавали ленточки-триколоры.
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«День флага — это праздник нашего любимого государства, нашей великой России. Я поздравляю вас с этим важным событием. Флаг символизирует наше величие, мощь и богатство страны», — сказала Козина.
В рамках празднования состоялся флешмоб, в ходе которого жители развернули огромный российский флаг. В программу праздника вошли также мастер-классы, танцевальные шоу и прочие активности. Кроме того, всем желающим раздавали ленточки-триколоры.
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Лев Каштанов