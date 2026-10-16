17–19 ноября в Москве пройдёт съезд учебной промышленности «УЧПРОМ-2026»
В Ивент-центре Московского авиационного института 17–19 ноября 2026 года пройдёт IV Национальный съезд учебной промышленности «УЧПРОМ-2026».
Участники обсудят требования и стандарты, объёмы госзаказа, протестируют новинки, выберут лучшее учебное оборудование, посетят мастер-классы педагогов и производителей.
На экспозиции покажут оснащение кабинетов физики, труда, робототехники, инженерных и агроклассов. Педагоги смогут оценить оборудование в работе и обсудить с производителями его применение и методическое сопровождение.
Отдельный трек посвящён качеству и безопасности учебного оборудования. На съезде пройдут публичные защиты номинантов премии «Золотой медвежонок». Педагоги-блогеры и популяризаторы науки проведут мастер-классы. Познакомиться с программой съезда «УЧПРОМ-2026» можно по ссылке.
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