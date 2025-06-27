17-летний сын Рамзана Кадырова Адам женится
17-летний сын главы Чечни Рамзана Кадырова Адам женится. Об этом сообщила сестра жениха Айшат.
«Женится мой брат Адам», — написала дочь Рамзана Кадырова в личном блоге, отвечая на вопрос поклонницы, кто вступает в брак.
Со слов Айшат, торжество хотят провести в родительском доме в Ахмат-Юрте, родовом селе Кадыровых. На просьбу фолловеров показать «кусочек праздника» она обратила внимание, что в день свадьбы ей бывает не до смартфона, и больше не раскрыла никаких деталей.
В ноябре 2023-го Адам стал главой Службы безопасности Рамзана Кадырова. В октябре 2023 года сыну главы республики присвоили звание Героя Чечни, а в августе 2024 вручили высшую региональную награду — орден Кадырова. Помимо прочего, Адам Кадыров является кавалером множества иных наград, среди которых высший орден парламента Чечни «Даймехкан Сий» («Честь Отечества»).