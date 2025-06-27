Пикапер из московского обезьянника угрожает облапать журналистку
Задержанный за приставания к балерине пикапер Матвей О. продолжает удивлять своим поведением. На вопрос о мотивах своих действий молодой человек цинично заявил, что будет приставать и к журналистке SHOT.
По информации телеграм-канала, 21-летний парень находящийся под арестом, не раскаялся в своих поступках. Ранее он был задержан за грубые и непристойные приставания к балерине у Охотного ряда. Его подельник Денис также находится под арестом. Обоим назначено наказание в виде 15 суток ареста.
Напомним, полиция задержала последователя Алекса Лесли, который подходил к девушкам в центре Москвы и трогал их интимные места.
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