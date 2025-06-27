Пикапер из московского обезьянника угрожает облапать журналистку

27 июня 2025, 15:23

Задержанный за приставания в Москве угрожает журналистке из-под стражи

Фото: iStock / Петр Ткаченко

Задержанный за приставания к балерине пикапер Матвей О. продолжает удивлять своим поведением. На вопрос о мотивах своих действий молодой человек цинично заявил, что будет приставать и к журналистке SHOT.