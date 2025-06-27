В ГД призвали запретить порно в России
Депутат Милонов: порно — это экстремизм
Порносайты являются проявлением экстремизма, и их необходимо запретить в России. Так считает зампред комитета Госдумы по защите семьи Виталий Милонов.
«Сто процентов необходимо (запретить – ред.). Порносайты — нарушение нашей традиции, уважительного отношения к женщине. Это экстремизм», — сказал Милонов «Газете.Ru».
А в беседе с RT он затронул другой важный вопрос: возвращение артистов-иноагентов в Россию. По словам Миронова, к ним стоит относиться «построже».
«Я бы внимательно смотрел на тех, кто возвращается. С некоторых участников «фестиваля шаровар» я бы спрашивал построже за их деятельность на чужбине», — заявил депутат.
Милонов уточнил, что некоторые российские артисты осознанно стали пособниками врага и соучастниками убийства россиян.