ФНС ликвидирует продюсерский центр Сергея Жигунова
Федеральная налоговая служба инициировала процесс закрытия продюсерского центра, основанного Сергеем Жигуновым. Об этом сообщает «Постньюс».
«Столичная инспекция ФНС ликвидирует компанию из-за недостоверных сведений о юридическом адресе. При этом счета продюсерского центра уже более пяти лет заблокированы за долги. Сейчас на юрлице числится непогашенная задолженность в 185 тыс. рублей», — говорится в статье.
Компанию «Продюсерский центр Сергея Жигунова» основали в 2014 году. В 2023 году она обанкротилась. Тогда Жигунов даже продал права на свой сериал «Горюнов-2».
Напомним, Жигунов известен российской публике по сериалу «Моя прекрасная няня». Всего он получил роли почти в 70 фильмах и сериалах. Он также создал более 35 работ в качестве режиссера.