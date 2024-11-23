Дочь известного певца внезапно умерла в клубе после бала первокурсников

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В Кишиневе скончалась 17-летняя Андреа Кучук, единственная дочь известного молдавского исполнителя Игоря Кучука. Об этом сам исполнитель сообщил в соцсетях.
Трагедия произошла в ночь на 16 ноября. Девушка отправилась на студенческий бал по случаю своего поступления на первый курс музыкального училища. После чего компания молодых людей отправилась в ночной клуб.
Как рассказали очевидцы, Андреа весь вечер со всеми общалась и веселилась. Но внезапно на танцполе она потеряла сознание, приехавшая скорая помощь не смогла ей помочь.
По словам певца, Андреу пытались реанимировать 45 минут, однако спасти ее не удалось. Согласно предварительным данным, у девушки остановилось сердце. Также стало известно, что ранее ей делали операцию из-за порока сердца.
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Как рассказали очевидцы, Андреа весь вечер со всеми общалась и веселилась. Но внезапно на танцполе она потеряла сознание, приехавшая скорая помощь не смогла ей помочь.
По словам певца, Андреу пытались реанимировать 45 минут, однако спасти ее не удалось. Согласно предварительным данным, у девушки остановилось сердце. Также стало известно, что ранее ей делали операцию из-за порока сердца.
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Екатерина Коршунова