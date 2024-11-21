«Умерла так умерла»: скандальное заявление сына Светличной на шоу «Малахов» и почему ее тело «закинули на Троекуровское кладбище»

Светлана Светличная (Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников)
20 ноября в Доме кино состоялась церемония прощания с заслуженной артисткой РСФСР Светланой Светличной. На траурное мероприятие пришли многие ее коллеги, близкие и поклонники. В адрес актрисы были произнесены самые теплые слова, однако не обошлось без скандала. Подробности – в материале «Радио 1».
Заявления сына Светличной возмутило гостей шоу «Малахов»
В день прощания с актрисой в эфире телеканала «Россия 1» вышел выпуск программы «Малахов», посвященный памяти Светланы Светличной. Актриса не смогла преодолеть последствия длительной болезни и ушла из жизни 16 ноября. Известно, что из-за проблем со здоровьем и прогрессирующей деменции Светличная последние дни жизни провела в психиатрическом хосписе.
Сын Светличной Алексей Ивашов в эфире шоу заявил, что не испытывает горя после смерти матери.
«Умерла так умерла. Все мы когда-нибудь умираем. Я не плачу. У нее был отличный хоспис, она ушла спокойно. Наши разногласия остались в прошлом», — заявил Ивашов.
Слова сына вызвали негодование у гостей студии. Его поспешили обвинить в безразличии и жестокости. Гостья шоу актриса и телеведущая Ольга Спиркина возмутилась словами наследника Светличной одной из первых.
«Мне ее безгранично жалко как женщине и как матери. Она все время плакала. Это была дикая боль и обида на своих детей. Так нельзя относиться к матерям!» — отметила Спиркина.
Она назвала Светличную настоящей женщиной, которая в глубине души была невероятно ранимой, хоть и старалась казаться сильной.
Сын Светланы Светличной Алексей Ивашов (Фото: кадр из программы «Малахов»)
Конфликт с единственным сыном
Известно, что отношения матери с сыном не были идеальными. По словам Светличной, они не общались около десяти лет. Причиной тому стали подозрения актрисы в том, что Алексей намерен завладеть ее имуществом. Сам Ивашов объяснял заявления матери деменцией и настаивал, что не имеет никаких видов на ее собственность.
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Прощание со Светличной: как прошла церемония
На прощание с актрисой Светланой Светличной пришли многие знаменитости, среди которых народный артист России Александр Панкратов-Черный, вице-президент Гильдии актеров Борис Токарев, народная артистка РСФСР Людмила Зайцева, модель Алена Кравец, певица Анна Калашникова и музыкант Прохор Шаляпин.
Директор Гильдии актеров Союза кинематографистов России Валерия Гущина на церемонии зачитала телеграмму от президента РФ Владимира Путина, в которой он подчеркнул, что «добрая память о Светлане Светличной навсегда останется в сердцах ее близких, коллег, поклонников и в его собственном сердце».
Александр Панкратов-Черный поделился на прощании, что Светлана очень боялась одиночества после смерти своего мужа Владимира Ивашова.
«Она чувствовала себя одинокой и испытывала страх перед этим одиночеством, особенно после ухода Володи. Ей было тяжело. Поэтому она всегда с радостью принимала приглашения на различные фестивали и творческие встречи, старалась ездить по городам, чтобы быть среди людей, общаться и радоваться. Ей было приятно, когда зрители ее узнавали, аплодировали и дарили цветы», — рассказал он.
Церемония прощания со Светланой Светличной (Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников)
Почему похоронили не рядом с мужем и сыном, скандальные подробности
Муж Светланы Владимир Ивашов и их сын Олег были похоронены на Ваганьковском кладбище. Однако Светлану Светличную решили похоронить на Троекуровском, что якобы было её предсмертным решением. Причиной этого стало отсутствие места для нового надгробия на семейной могиле, поскольку Светлана категорически запретила убирать памятники своего сына или мужа, чтобы освободить место для своего монумента.
Однако друг Светличной, адвокат Юрий Шельфе в беседе с «МК» заявил, что на самом деле артистка хотела быть погребенной рядом со своими родными.
«Она безумно хотела покоиться здесь. Мы были с ней на могиле, которую она когда-то выбирала три часа. Помню, как она протирала тряпочкой фотографии Олега, Володи — они покоятся как раз на краю аллеи. Там бы хватило места и для нее, я вам точно могу сказать. Сейчас она смотрит и недовольна, что ее закинули на Троекуровское кладбище. Она очень сильно хотела лежать вместе с мужем и сыном», – подчеркнул Юрий.
Заявление правозащитника стало поводом для большого скандала. Поклонники артистки принялись обвинять сына и невестку Светличной в том, что они не выполнили ее последнюю волю.
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