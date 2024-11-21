«Умерла так умерла»: скандальное заявление сына Светличной на шоу «Малахов» и почему ее тело «закинули на Троекуровское кладбище»

20 ноября в Доме кино состоялась церемония прощания с заслуженной артисткой РСФСР Светланой Светличной. На траурное мероприятие пришли многие ее коллеги, близкие и поклонники. В адрес актрисы были произнесены самые теплые слова, однако не обошлось без скандала. Подробности – в материале «Радио 1».