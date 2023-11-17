17 ноября — День участковых уполномоченных полиции: как отмечают праздник

Фото: istockphoto/Dzurag
В этом году службе участковых уполномоченных полиции исполняется 100 лет. Редакция «Радио 1» расскажет, как принято отмечать праздник, кого поздравляют и какие существуют традиции.
День участковых уполномоченных полиции — история праздника
Первые участковые появились в XVIII веке. Тогда должность называлась квартальные надзиратели. Функции специалисты выполняли примерно такие же, какие за сотрудниками закреплены в настоящее время. За надзирателями закреплялись дворы. Стражи порядка знали всех местных жителей на вверенных им территориях, осуществляли охрану порядка, занимались выявлением преступников.
До 2011 года торжество носило название — День участкового уполномоченного милиции, однако после реформы и реорганизации милиции в полицию, должность сотрудников и название праздника изменились.
Балашихинский полицейский спас мальчика из горевшего дома
День участковых уполномоченных милиции — традиции
Торжественные мероприятия, посвященные службе УУП, проходят во всех регионах страны. В этот день участковые собираются в составе подразделений и принимают поздравления от коллег. По традиции, ко Дню участкового уполномоченного полиции сотрудникам присваиваются специальные звания, вручаются награды.
Также принято поздравлять ветеранов. Сотрудники полиции посещают пенсионеров, ранее проходивших службу в УУП, дарят им ценные призы.
День участковых уполномоченных полиции — как отмечают
Профессиональный праздник участковые отмечают в кругу семьи и коллег. Организуются корпоративы, концерты, торжественные построения. Подарить сотруднику службы УУП можно портупею, блокнот, настенные часы, канцелярские принадлежности, наборы чая или кофе и т.д.
Читайте также:
Государственная дума приняла закон о приостановке индексаций зарплат госслужащих
Азербайджан выдал России главаря «азербайджанской мафии»
Ступинские спасатели освободили застрявшего в окне кота
Анастасия Крестьянова