17 учреждений признаны лучшими в рейтинге подмосковных ветеринарных станций

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО
«Яндекс» опубликовал рейтинг ветеринарных станций Московской области. Жители региона оставили после их посещения более 7,5 тыс. отзывов, сообщили в пресс-службе Минсельхозпрода Подмосковья.
«На основе рейтинга, составленного по отзывам и оценкам жителей, большая часть учреждений Госветслужбы превышает 4,9 балла. Для нас это признание отличной работы и высокого уровня обслуживания клиентов. 17 учреждений были отмечены «Яндексом» как лучшее место», – сказал первый замминистра сельского хозяйства и продовольствия – главный государственный ветеринарный инспектор Московской области Сергей Воскресенский.Как отметили в министерстве, повысили свой рейтинг шесть ветеринарных учреждений региона из Краснознаменска, Люберец, Егорьевска, Коломны, Каширы и Климовска.
В пресс-службе также посоветовали по всем интересующим вопросам обращаться по телефону единого контакт-центра ветеринарной службы Подмосковья: +7(495) 668-01-25 ежедневно с 9:00 до 21:00.
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