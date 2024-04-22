В Подмосковье егерь спас краснокнижного лебедя-кликуна

Фото: пресс-служба Минэкологии МО
Лебедя со сломанным крылом обнаружила на своём участке жительница одной из деревень Дмитровского городского округа, помочь птице самостоятельно она не могла, поэтому обратилась в единую службу спасения «Система-112», сообщает пресс-служба министерства экологии и природопользования Московской области.
«Информацию о раненом лебеде оперативно передали главному инспектору охотнадзора региона, а тот связался с егерем местного охотничьего хозяйства. Егерь поймал птицу. Оказалось, что это лебедь-кликун. В Красную книгу Московской области этот вид занесён как находящийся на грани исчезновения. Лебедя погрузили на машину и отвезли на Дмитровскую ветеринарную станцию», — говорится в сообщении.Ветеринары диагностировали у лебедя перелом лучевой кости одного из крыльев. На время лечения птицу решено было отправить в Центр реабилитации диких животных. Врачи дали благоприятный прогноз: лебедь полностью поправится, после этого его можно будет выпустить обратно в природу.
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