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Ветеринары в Подмосковье спасли сову

23 апреля 2024, 16:32
Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

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Дикую сову породы серая неясыть спасли подмосковные ветеринары, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.


«О том, что сова попала в беду, специалистам территориального ветеринарного управления №5 сообщили жители городского округа Ступино. Они рассказали, что сова сидит возле их дома и не может взлететь. Ветеринары выехали на место и отловили птицу. Рентген показал, что у совы перелом плечевой кости со смещением», — говорится в сообщении.
Ветеринары приняли решение провести птице остеосинтез: они составили и закрепили отломки костей, благодаря чему кость правильно срослась, и пернатая пациентка вновь смогла летать. После того, как сова выздоровела, её выпустили в естественную среду обитания.

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Спасатели напомнили жителям региона о правилах пожарной безопасности
23 апреля 2024, 16:59

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса

Работники ГКУ МО «Мособлпожспас» напомнили жителям Подмосковья о правилах пожарной безопасности. Об этом сообщила пресс-служба Мособлпожспаса.
Рейды были проведены в городских округах Можайский и Орехово-Зуевский.

«Специалисты объяснили населению, что зачастую большинство возгораний происходит из-за человеческой беспечности и нарушения требований пожарной безопасности. В ходе рейда работники был рассказан алгоритм действий в случае возникновения чрезвычайной ситуации и проинформировали их о запрете и опасности пала сухой травы. Кроме того, специалисты раздали гражданам памятки с полезной информацией и номерами телефонов экстренных служб», — поделилась начальник ПСЧ-253 Галина Спиридонова.

Стоит отметить, что благодаря профилактическим мероприятиям в регионе снижается возникновения чрезвычайных ситуаций.

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#подмосковье
#мособлпожспас
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В двух округах Подмосковья за неделю ликвидировали около 500 дорожных ям
23 апреля 2024, 16:37

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса

Около 500 дефектов асфальтового покрытия устранили за неделю на дорогах в Дмитровском городском округе и Дубне, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
«В Дубне ямочный ремонт провели на Новом шоссе. На территории Дмитровского округа ямы ликвидировали в городе Яхрома, на Советской, Кооперативной и Заводской улицах в рабочем посёлке Деденево, а также на Промышленной улице в городе Дмитров», — говорится в сообщении.
В министерстве подчеркнули, что ямочный ремонт ведётся не только в указанных, но и во всех остальных округах Московской области. Активную стадию этих работ планируется закончить до начала мая.

Для ликвидации ям в регионе используется горячая асфальтобетонная смесь. Результаты ремонта фиксируются в системе контроля и планирования работ в области дорожной инфраструктуры (СКПДИ).

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#дубна
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Соседство с премьером и связь с ЧВК «Вагнер»: как живет Шакро Молодой после выхода из ИК
23 апреля 2024, 16:20

Фото: РИА Новости/Валерий Мельников

Один из самых авторитетных воров в законе Захарий Калашов (Шакро Молодой) недавно освободился из колонии, где должен был отбывать наказание еще три года. Как адвокатам удалось настоять на его освобождении, где живет криминальный авторитет, и кому принадлежит его многомиллионное имущество на самом деле, расскажет редакция «Радио 1».

Вор в законе Шакро Молодой: чем известен


В преступный мир Захарий Калашов вступил еще в юношестве. Сначала он промышлял небольшими кражами, а затем был коронован Авдо Мирзоевым, который на тот момент имел наибольший авторитет в криминальных кругах. В конце 1980-х годов Шакро обосновался в Москве. В городе орудовала Измайловская ОПГ, с которой вор не мог наладить отношения. После серии покушений он переехал в Испанию, где занимался отмыванием денег.

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В пензенской колонии скончался вор в законе Апакела, сидевший в одиночке

Одновременно с этим Шакро возглавлял несколько казино в родной Грузии, что позволило ему построить огромную виллу из 62 комнат.

В 2005-м году испанские спецслужбы провели операцию «Оса» по раскрытию преступной схемы российской мафии в регионе. Тогда Шакро удалось сбежать в ОАЭ, но через год он был задержан и экстрадирован в Испанию, где его осудили. Вор в законе провел в испанской тюрьме девять лет.

После возвращения в Москву Шакро Молодой возглавил преступную группировку убитого годом ранее вора в законе Деда Хасана. Также, по данным прокуратуры, Захарий Калашов хранил «общак», в который делали отчисления члены группировки.


Перестрелка на Родчельской


В июле 2016 года в особняк Шакро ворвались сотрудники ФСБ, начались обыски. На этот раз криминальный авторитет привлек внимание правоохранителей из-за перестрелки на Родчельской.


Члены группировки Калашова устроили кровавую разборку возле ресторана Elements в декабре 2015 года.

Люди Шакро вымогали у хозяйки ресторана Жанны Ким 8 миллионов рублей за работу дизайнера Фатимы Мисиковой, которая была связана с бандитом.

В результате перестрелки были ранены пятеро мужчин — двое из них позднее скончались в больнице.


Как живет Шакро Молодой после освобождения


Корреспонденты MSK1.RU выяснили, что криминальный авторитет поселился недалеко от поселка Николина гора возле Рублевки. По соседству с ним расположены дома премьер-министра России Михаила Мишустина, и режиссера Никиты Михалкова. Дорогой особняк охраняется людьми с автоматами и бойцовскими собаками.

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По данным издания Life, примерная оценочная стоимость резиденции Шакро на Николиной горе — 700 миллионов рублей, а трехкомнатная квартира его гражданской жены Марины Гольдберг на Староволынской улице оценивается в 50 миллионов рублей. Примечательно, что имущество Шакро оформлено на предпринимательницу Юлию Братченко. О том, в каких отношениях находится криминальный авторитет с женщиной не известно.

Почему выпустили из тюрьмы на свободу Шакро Молодого


Вор в законе Шакро Молодой вышел из колонии через 7,5 лет заключения. На условно-досрочном освобождении настаивал адвокат осужденного. В суд были представлены доказательства того, что Калашов почти ослеп — врачи ему поставили диагноз «глаукома».

Однако ряд экспертов предполагает, что досрочное освобождение криминального авторитета стало возможным благодаря его позиции по СВО. Имеющий вес в преступных кругах Шакро не выступал против подписания заключенными контрактов с Минобороны РФ. Кроме того, по некоторым данным, среди его приближенных были те, кто вступил в ряды ЧВК «Вагнер» еще при жизни ее главы Евгения Пригожина.

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Вор в законе Шакро Молодой вышел из колонии строгого режима по УДО

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Для подмосковных девятиклассников начался досрочный период ГИА
23 апреля 2024, 15:46

Фото: пресс-служба Миниобразования МО

В Московской области стартовал досрочный период проведения государственной итоговой аттестации для выпускников девятых классов. Экзамен по математике написали четыре девятиклассника из Красногорска, Балашихи, Звёздного городка и Лосино-Петровского городских округов, сообщили в пресс-службе подмосковного Миниобразования.
«Экзаменационные пункты были организованы в Красногорске и Лосино-Петровском. Экзамен длился 3 часа 55 минут. Результаты ОГЭ станут известны не позднее 6 мая, их можно будет узнать на портале», – говорится в сообщении.
Как отметили в министерстве, для участников аттестации, которые не смогли прийти экзамен по уважительной причине, предусмотрены резервные дни — 13 и 18 мая.

Следующий досрочный экзамен проведут 26 апреля. Школьники напишут работу по русскому языку.

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#образование
#экзамены
#школьники
#минобразования мо
#московская область
#подмосковье
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Движение на участке дороги М-5 «Урал» ограничат до 1 мая
23 апреля 2024, 15:44

Фото: iStock/Frank Armstrong

Временные ограничения движения автотранспорта вводятся на участке федеральной трассы М-5 «Урал» в городском округе Люберцы: дорогу будут перекрывать на полчаса по ночам в связи с проведением монтажных работ, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области со ссылкой на ФКУ «Центравтомагистраль».
«До 1 мая движение на участке с 27 по 28 км трассы будут закрывать в период с часа ночи до четырёх часов утра не более, чем на 30 минут», — отмечается в сообщении.
Водителям рекомендуется учитывать данную информацию при планировании маршрутов и заранее продумывать пути объезда.

В ФКУ «Центравтомагисталь» подготовили карту, на которой отмечен участок, который планируется перекрывать, а также вариант объезда длиной около 17 километров.

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#люберцы
#трасса
#перекрытие
#движение
#минтранс мо
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В Пущине стартовала конференция «Биология — наука XXI века»
23 апреля 2024, 15:23

Фото: Мария Панина

Более 400 молодых ученых-биологов приняли участие в конференции «Биология — наука XXI века» в Пущине. Об этом сообщил корреспондент.
27-я международная школа-конференция молодых учёных «Биология — наука XXI века» является одним из самых масштабных событий для научной молодежи в России

«Мы рады приветствовать всех в биологической столице России. Поделюсь хорошей новостью — в прошлом году наше открытие вошло в топ-3 достижений российской науки. В образцах арктической почвы были обнаружены организмы, которые вернулись к жизни через десятки тысяч лет. Конференция — это прекрасная возможность заявить о себе и найти партнёров, начать новые совместные исследования», — подчеркнул директор ФИЦ ПНЦ РАН Павел Грабарник.

Стоит отметить, что в конференции принимают участие аспиранты, магистранты и студенты биологических вузов и предпринимателей в сфере наукоёмкого бизнеса.

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#конференция
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В округе Воскресенск снесли полуразрушенное здание заправки газовых баллонов
23 апреля 2024, 15:14

Фото: пресс-служба Мособлархитектуры

Бесхозное полуразрушенное кирпичное здание, ранее использовавшееся как заправочный пункт газовых баллонов, снесли в рабочем посёлке имени Цюрупы в городском округе Воскресенск, сообщает пресс-служба Мособлархитектуры.
«Одноэтажное здание площадью около 60 квадратных метров находилось рядом с домом №4 на Канатной улице. Его не использовали более 15 лет, постройка разрушалась, а территория была замусорена. Здание портило облик улицы и было опасно для здоровья и жизни людей, поэтому его было решено снести», — говорится в сообщении.
В апреле этого года силами администрации округа постройку снесли, участок уже очищен от строительного мусора. Решение о том, как использовать освободившуюся землю, ещё не принято.

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#воскресенск
#снос
#мособлархитектура
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Бэлуцел: участники «Би-2» подали документы на гражданство Молдавии
23 апреля 2024, 15:03

Фото: Istockphoto / Oleksii Liskonih

Несколько участников российской музыкальной группы «Би-2» подали документы на получение гражданства Молдавии. Об этом заявил глава администрации президента республики Адриан Балуцел в своем Telegram-канале.
«Сегодня несколько участников группы «Би-2» и членов их семей подали документы на получение гражданства Республики Молдова», — заявил он.
Глава администрации отметил, что заявления о получении гражданства будут направлены президенту Майе Санду.

Ранее сообщалось, что Клоун и дрессировщик Юрий Куклачев использует кислородную маску для дыхания после того, как перенес инфаркт. Сын артиста, Дмитрий, поделился, что его отец старается использовать маску поменьше, но из-за трудностей с дыханием ему все еще необходима эта помощь. Однако он добавил, что настроение у Юрия Куклачева хорошее. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#гражданство
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Подмосковную молодёжь приглашают принять участие во всероссийском туристическом конкурсе
23 апреля 2024, 15:02

Фото: iStock/molchanovdmitry

Открыт приём заявок на Всероссийский конкурс «Культурные сокровища глазами молодых: новые туристические магниты России», к участию приглашаются жители страны в возрасте от 14 до 35 лет, сообщает пресс-служба Общественной палаты РФ.
«Задачей конкурса является повышение интереса молодых людей к изучению России и развитие внутреннего туризма, а также выявление и тиражирование лучших практик по созданию проектов в области краеведения и молодёжного туризма», — говорится в сообщении.
Описания «культурных магнитов» на конкурс принимаются в девяти номинациях: «Культурные объекты», «Природные объекты», «Поселения», «Традиции и промыслы», «Творческие кластеры», «Образы», «Гастрономичесике бренды», «Великие имена», «Даты и события».

Конкурсные работы можно присылать как в виде текстовых описаний, так и видеоматериалов.

Конкурс будет проводиться в два этапа: заочный и очный. Заявки на участие в первом этапе принимаются до 20 мая. Очный этап конкурса состоится в августе-сентябре текущего года.

Более подробная информация о конкурсе размещена на сайте проекта.

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#молодёжь
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