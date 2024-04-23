Ветеринары в Подмосковье спасли сову

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО
Дикую сову породы серая неясыть спасли подмосковные ветеринары, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
«О том, что сова попала в беду, специалистам территориального ветеринарного управления №5 сообщили жители городского округа Ступино. Они рассказали, что сова сидит возле их дома и не может взлететь. Ветеринары выехали на место и отловили птицу. Рентген показал, что у совы перелом плечевой кости со смещением», — говорится в сообщении.Ветеринары приняли решение провести птице остеосинтез: они составили и закрепили отломки костей, благодаря чему кость правильно срослась, и пернатая пациентка вновь смогла летать. После того, как сова выздоровела, её выпустили в естественную среду обитания.
Читайте также:
В Подмосковье егерь спас краснокнижного лебедя-кликуна
В Луховицах спасли провалившегося в колодец бобра
В Серебряных Прудах спасатели помогли бобру вернуться домой
Лев Каштанов