В Луховицах спасли провалившегося в колодец бобра

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса
Бобра, попавшего в канализационный колодец в деревне Головачёво городского округа Луховицы, освободили спасатели, сообщает пресс-служба Мособлпожспаса.
«С сообщением о попавшем в западню диком животном в единую службу экстренных вызовов «Система-112» обратились жители деревни Головачёво. Они пытались самостоятельно вытащить бобра с двухметровой глубины, но не сумели и обратились за помощью к спасателям», — говорится в сообщении.Прибыв на место, спасатели накинули на бобра петлю из спасательной верёвки и аккуратно вытянули на поверхность. После спасения работники некоторое время наблюдали за бобром, чтобы удостовериться, что он не пострадал. Вскоре животное полностью пришло в себя и скрылось в ближайших кустах.
Жители деревни, ставшие свидетелями спасения бобра, поблагодарили работников Мособлпожспаса за чуткость.
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