18 апреля пройдет открытый всероссийский кибер-турнир «Неизвестная война»
18 апреля 2026 года в России пройдет открытый всероссийский кибер-турнир «Неизвестная война», посвященный 80-летию Победы во Второй мировой войне. Участие в нем бесплатное, соревнование пройдет в онлайн-формате с очным награждением победителей.
Турнир организуют Ассоциация руководителей служб информационной безопасности и движение «Наставники России» при поддержке Агентства стратегических инициатив, МИД РФ и других партнеров. Проект направлен на укрепление патриотизма среди молодежи, расширение знаний о событиях Второй мировой войны и развитие навыков самостоятельного поиска и анализа информации. Участникам предложат задания, связанные с малоизвестными историческими фактами и документами.
К участию приглашаются школьники 7–11 классов и студенты от 14 до 23 лет. Команды могут состоять из 1–5 человек, количество команд от одной организации не ограничено. Задания будут доступны с 8:00 18 апреля до 8:00 19 апреля по московскому времени, а итоги подведут 24 апреля. Победителей наградят дипломами, кубками и памятными призами.
