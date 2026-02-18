18 апреля пройдет открытый всероссийский кибер-турнир «Неизвестная война»

18 февраля 2026, 13:46

Фото: iStock/Ridofranz

18 апреля 2026 года в России пройдет открытый всероссийский кибер-турнир «Неизвестная война», посвященный 80-летию Победы во Второй мировой войне. Участие в нем бесплатное, соревнование пройдет в онлайн-формате с очным награждением победителей.