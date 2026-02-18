В главке Росгвардии по Москве открылся шахматный клуб имени Сергея Карякина
Видео: пресс-служба Росгвардии
В Главном управлении Росгвардии по Москве открылся шахматный клуб имени Сергея Карякина. Торжественная церемония прошла в рамках празднования 10-летия образования Федеральной службы войск национальной гвардии.
Клуб назван в честь сенатора Российской Федерации, международного гроссмейстера и многократного чемпиона мира по шахматам Сергея Карякина, который также возглавляет Федерацию шахмат Московской области. В мероприятии приняли участие заместитель председателя Мосгордумы Степан Орлов, представители префектуры Северо-Западного округа, совет ветеранов столичного главка и курсанты подшефного колледжа имени Маршала В.И. Чуйкова.
Как отметил заместитель начальника главка по военно-политической работе Дмитрий Тесленко, шахматы помогут сотрудникам развивать аналитическое мышление и навыки стратегического планирования. В клубе смогут заниматься не только росгвардейцы, но и члены их семей и ветераны.
В рамках открытия Карякин передал подразделению комплекты профессиональных шахмат и подарочную доску с личной подписью. Также состоялся сеанс одновременной игры на 14 досках с участием сотрудников различных подразделений. Мероприятие завершилось рабочим совещанием, на котором обсудили формат работы клуба и проведение будущих турниров.
