В главке Росгвардии по Москве открылся шахматный клуб имени Сергея Карякина

18 февраля 2026, 12:32

Видео: пресс-служба Росгвардии

В Главном управлении Росгвардии по Москве открылся шахматный клуб имени Сергея Карякина. Торжественная церемония прошла в рамках празднования 10-летия образования Федеральной службы войск национальной гвардии.