Фестиваль-конкурс «ДебютФЕСТ» собрал в Красноармейске более тысячи юных артистов

18 февраля 2026, 12:00

Фото: пресс-служба администрации Пушкинского г.о.

Седьмой открытый фестиваль-конкурс «ДебютФЕСТ» состоялся в городе Красноармейск Пушкинского округа 15 февраля. Участие в нём приняли более тысячи юных артистов из Москвы и Московской области. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.





Мероприятие провели Красноармейском дворце культуры. В программу конкурса вошли свыше 300 номеров.





«Жюри оценивало выступающих в трёх номинациях: «Художественное слово», «Вокал» и «Хореография». Предусматривалось также деление на разные возрастные категории», — говорится в сообщении.