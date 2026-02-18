Фестиваль-конкурс «ДебютФЕСТ» собрал в Красноармейске более тысячи юных артистов
Седьмой открытый фестиваль-конкурс «ДебютФЕСТ» состоялся в городе Красноармейск Пушкинского округа 15 февраля. Участие в нём приняли более тысячи юных артистов из Москвы и Московской области. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
Мероприятие провели Красноармейском дворце культуры. В программу конкурса вошли свыше 300 номеров.
«Жюри оценивало выступающих в трёх номинациях: «Художественное слово», «Вокал» и «Хореография». Предусматривалось также деление на разные возрастные категории», — говорится в сообщении.Фестиваль-конкурс проводят для начинающих творческих коллективов. На «ДебютФЕСТе» они не только соревнуются, но и получают опыт выступлений, экспертные оценки и обмениваются опытом.