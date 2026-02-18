Росмолодежь проведет конкурс «Проводники смыслов. Экскурсоводы Победы»
Росмолодежь объявила о проведении в 2026 году Международного конкурса «Проводники смыслов. Экскурсоводы Победы». Инициатива реализуется в рамках программы «Больше, чем путешествие» и направлена на сохранение исторической памяти о Великой Отечественной войне и развитие военно-патриотического экскурсионного дела.
Конкурс пройдет в четвертый раз и сохранит международный статус: к участию приглашаются граждане России, Белоруссии, Абхазии и Южной Осетии. Цель проекта — внедрение современных и иммерсивных форматов экскурсий, создание качественного патриотического контента и развитие профессионального сообщества гидов и специалистов в сфере туризма.
Заявочный этап состоится с 1 по 15 марта 2026 года. Далее участников ждут онлайн-обучение, очные модули в Сочи и Смоленске и постконкурсная реализация маршрутов в регионах. Планируется, что авторские экскурсии победителей охватят более 75 тысяч человек. К участию приглашаются профессиональные экскурсоводы, музейные сотрудники, педагоги, школьники и студенты, а также активисты патриотических объединений.
Читайте также: