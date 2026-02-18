Росмолодежь проведет конкурс «Проводники смыслов. Экскурсоводы Победы»

18 февраля 2026, 10:26

Фото: iStock/LightFieldStudios

Росмолодежь объявила о проведении в 2026 году Международного конкурса «Проводники смыслов. Экскурсоводы Победы». Инициатива реализуется в рамках программы «Больше, чем путешествие» и направлена на сохранение исторической памяти о Великой Отечественной войне и развитие военно-патриотического экскурсионного дела.