В России стартовала 17-я международная мемориальная акция «Свеча Памяти»

21 июня 2025, 17:57

Фото: РИА Новости/ Максим Блинов

В эту субботу, 21 июня, в России стартовала семнадцатая международная мемориальная акция «Свеча памяти». Также она проходит в странах ближнего и дальнего зарубежья, сообщает «Общественная Служба Новостей».