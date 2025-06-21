В России стартовала 17-я международная мемориальная акция «Свеча Памяти»
В эту субботу, 21 июня, в России стартовала семнадцатая международная мемориальная акция «Свеча памяти». Также она проходит в странах ближнего и дальнего зарубежья, сообщает «Общественная Служба Новостей».
В Елоховском Богоявленском кафедральном соборе Москвы были зажжены свечи памяти всех бывших республик СССР, городов-героев, городов воинской славы России. Также в столичном храме состоялось поминальное богослужение. Участники автоколонны, включая ветеранов боевых действий и представителей молодежи, традиционно прошли от Елоховского собора к Соборной мечети и Мемориальной синагоге, после чего направились к памятным местам в парке Победы на Поклонной горе.
«В 2025 году делегация «ОФИЦЕРОВ РОССИИ» доставит «Свечу Памяти» в город воинской Славы Курск, где пройдут мемориальные, памятные мероприятия, после чего ее передадут в Центр историко-культурного наследия г. Курска», — передает издание.
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