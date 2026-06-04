Жителей Подмосковья пригласили присоединиться к онлайн-акции «Свеча памяти»

04 июня 2026, 09:56

Фото: пресс-служба «Свеча памяти»

Жителей Московской области приглашают присоединиться к онлайн-акции «Свеча памяти», которая пройдет с 10 по 22 июня. Участники смогут зажечь виртуальную свечу в память о 27 миллионах жизней, унесенных Великой Отечественной войной.