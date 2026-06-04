Жителей Подмосковья пригласили присоединиться к онлайн-акции «Свеча памяти»
Жителей Московской области приглашают присоединиться к онлайн-акции «Свеча памяти», которая пройдет с 10 по 22 июня. Участники смогут зажечь виртуальную свечу в память о 27 миллионах жизней, унесенных Великой Отечественной войной.
22 июня остается одной из самых важных дат для страны. В этот день 85 лет назад началась Великая Отечественная война. Она напоминает о цене мира, мужестве людей и подвиге тех, кто помог приблизить Победу. С 2004 года россияне 22 июня выходят на улицы и зажигают свечи в память о погибших. В 2020 году из-за пандемии благотворительный фонд «Память поколений» впервые провел акцию в онлайн-формате. Позже такой формат сохранили, потому что он объединил миллионы людей из разных мест.
Чтобы принять участие, нужно зайти на платформу деньпамяти.рф и нажать кнопку «Зажечь свечу памяти». После этого она появится на интерактивной «Карте памяти». Там же можно увидеть, сколько человек в своем регионе уже присоединились к акции.
Платформа дает возможность не только почтить память героев, но и помочь ветеранам. На сайте можно сделать пожертвование в их поддержку.
Кроме того, на платформе открыт раздел «22 июня в историях». В нем собраны видеоистории фронтовиков, блокадников, тружеников тыла и бывших узников концлагерей. Организаторы акции призывают присоединиться к ней, чтобы сохранить память о подвиге народа.
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