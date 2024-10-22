18 жителей Подмосковья пришли на приём к омбудсмену Фаевской

Фото: пресс-служба уполномоченного по правам человека в МО
18 жителей Московской области обратились во время личного приёма к уполномоченному по правам человека в регионе Ирине Фаевской. Люди приехали из городских округов Коломна и Чехов, сообщили в пресс-службе подмосковного омбудсмена.
«В основном жителей волнуют вопросы ЖКХ, здравоохранения, пенсионного и социального обеспечения, доступной среды для людей с ограниченными возможностями и другие. Всем заявителям дали разъяснения. По большинству вопросов приняты письменные обращения. Будем разбираться, чтобы восстановить права жителей», – рассказала Фаевская.Обратиться к уполномоченному можно по телефону +7 (498) 602-32-20. Другой вариант – написать на электронную почту upchmo@mosreg.ru, прикрепив документы, подтверждающие нарушение прав. Возможно также заполнить форму на сайте.
Жители также могут записаться на дистанционное консультирование на портале государственных и муниципальных услуг Московской области.
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