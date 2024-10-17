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Названы победители конкурса «Молодой правозащитник Московской области»

17 октября 2024, 10:34
Фото: пресс-служба уполномоченного по правам человека в МО

Фото: пресс-служба уполномоченного по правам человека в МО

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Итоги конкурса «Молодой правозащитник Московской области» подвели в регионе, победу одержали представители Реутова, Химок и Коломны, сообщает пресс-служба уполномоченного по правам человека в Подмосковье.
«Мы заинтересованы в том, чтобы привлечь как можно больше молодых людей к участию в правозащитной деятельности. Это одна из целей конкурса, а для наших участников — это шанс заявить о себе, развить свои навыки в области защиты прав и свобод человека и внести свой вклад в повышение правовой грамотности населения», — сказала омбудсмен Московской области Ирина Фаевская.
Первое место завоевал председатель Молодежного парламента при Совете депутатов округа Реутов, заведующий подразделением Центра культуры и искусств Ильнур Сафин. Второе место занял сотрудник химкинского Управления молодёжной политики и территориального развития Эльтуран Мамедли. А замыкает тройку победителей студентка Коломенского филиала Московского политеха Екатерина Казанкова.



Конкурс организовал аппарат омбудсмена Московской области совместно с Молодежным советом. Победители получат памятные призы и дипломы.

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#московская область
#подмосковье
Бывшего главного нарколога России осудили на семь лет
17 октября 2024, 10:59

Фото: iStock/Zolnierek

Кузьминский районный суд Москвы вынес приговор бывшему главному наркологу России Евгению Брюну по делу о хищении свыше 136 миллионов рублей. Об этом пишет ТАСС.
Отмечается, что врача признали виновным по статье Уголовного кодекса РФ о мошенничестве в особо крупном размере. Ему назначили наказание в виде тюремного заключения на срок семь лет с отбыванием наказания в колонии общего режима. Решение было оглашено судьёй в четверг.

Также Брюна лишили возможности работать в госорганах в течение 2,5 лет и назначили ему штраф в размере 850 тысяч рублей.

Экс-главного нарколога России взяли под стражу в зале суда.

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#мошенничество
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На Камчатке мигрантам запретили работать в 15 сферах
17 октября 2024, 10:36

Фото: iStock/Oleg Elkov

В Камчатском крае мигрантам запретили работать в 15 сферах. Такое решение принял глава региона Владимир Солодов, сообщает «Интерфакс».
Ранее на Камчатке запретили устраивать мигрантов на работу в такси. Теперь же перечень ограничений расширили. В него вошли работы по сбору и заготовке пищевых и лесных ресурсов, производство детского питания, диетических продуктов и безалкогольных напитков.

Также мигрантам откажут в трудоустройстве на работы, связанные с обеспечением электрической энергией, газом и паром.

Кроме того, приезжие в регионе не смогут устроиться на работу в сферу туризма.

Соответствующие запреты вступят в силу с 2025 году. При этом отмечается, что будут действовать исключения для граждан ряда стран. Пока неизвестно, о каких именно государствах идёт речь.

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В Туле задержаны два полицейских чина за выдачу незаконных квот мигрантам
17 октября 2024, 10:35

Фото: istockphoto/SeventyFour

В Туле задержали двух высокопоставленных полицейских чиновников. Они подозреваются в причастности к организации незаконной миграции.
Как сообщили изданию «Лента.ру» в Следственном комитете России, задержанные — заместитель начальника полиции по оперативной работе и начальник управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Тульской области. Им вменяют организацию незаконной миграции в составе организованной группы.

Как считают следователи, подозреваемые на протяжении долгого времени, а именно с 2020 по 2024 год, за денежное вознаграждение выдавали квоты на временное проживание иностранцам, будучи осведомлёнными, что сведения об адресах их пребывания и местах работы являются недостоверными.

В настоящее время оба подозреваемых задержаны. У них дома проводятся обыски, изымаются вещи, имеющие отношение к расследованию. В ближайшее время обоим будет предъявлено обвинение, добавили в СК РФ.

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В Москве госпитализировали солиста группы «Отпетые мошенники»
Mash: в Москве госпитализировали солиста группы «Отпетые мошенники» Богомазова
17 октября 2024, 10:32

Фото: iStock/maxim4e4ek

Солиста группы «Отпетые мошенники» Игоря (Гарика) Богомазова госпитализировали в Москве, пишет Telegram-канал Mash.
Отмечается, что певец почувствовал недомогание на фоне перенесённой пневмонии. Ранее он жаловался, что его беспокоит слабость и повышенное артериальное давление.

В ходе проведения обследования на гипертоническую болезни врачи обнаружили у Богомазова подагру и артрит.

Ранее в столичном театре «Ленком» сообщили, что один из ведущих актёров театра, народный артист РСФСР Александр Збруев после госпитализации продолжает находиться в больнице. В настоящее время он проходит необходимый курс лечения и пока не собирается выходить на сцену.

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«Не лизать»: Врач рассказал, как телефон становится источником инфекций
Врач Тимаков: источником инфекций являются все предметы
17 октября 2024, 10:24

Фото: iStock/monkeybusinessimages

Ученые выяснили, что привычка засыпать с телефоном может привести к сыпи и пневмонии. По их данным, за ночь в постели образуется тёплая и влажная среда, которая становится идеальным местом для размножения микробов, которые могут вызвать различные инфекционные заболевания.
Специалисты советуют отказаться от привычки брать смартфоны в кровать.

Педиатр, инфекционист Евгений Тимаков в беседе с «Радио 1» заявил, что источником инфекций являются все предметы, которые мы трогаем, и телефон не является исключением.

«Если речь идет о сотовом телефоне, то у него опасность больше в излучении. И если ночью он стоит на зарядке рядом с вами, то помимо нагревания батареи и риска, что он может взорваться, он, действительно, содержит на себе бактерии. Но это бактерии лично ваши, потому что телефоном пользуетесь именно вы. Другие люди в него не плюют. А то, что вы инфекцию переносите на телефон с рук — эта инфекция не имеет той нагрузки, чтобы, просто лежа рядом, вас заразить», — объяснил эксперт.

Он отметил, что бактерии на телефоне не зависят от его «лежания» — здесь важно конкретно пользование им.

«Если он лежит, бактерии не переползают к вам. Вирусы летают, когда мы чихаем или кашляем. Источником является больной человек или окружающий предмет, который мы потрогали, а потом съели, например, с ягод можно получить кишечную инфекцию. Да, телефон грязный, но если его не лизать, то ничего страшного не случится. Он не чихает и не кашляет», — уверил врач.

Он повторил, что любой предмет (ручки дверей, пишущие ручки, сумки и другое) являются источниками инфекции, но здесь важно именно касание, после которого необходимо продезинфицировать руки.

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В Красногорске состоялся традиционный Всероссийский молебен о Победе
17 октября 2024, 10:11

Фото: Виталий Ватулин

В Красногорске продолжилась важная традиция, связанная с Всероссийским молебном о Победе. В Никольском кафедральном соборе, расположенном в микрорайоне Павшинская Пойма, прихожане и духовенство встретили чудотворный образ — московский список Казанской иконы Божией Матери, сообщает пресс-служа администрации городского округа Красногорск.
Образ ранее был представлен на молебнах в таких городах, как Коломна, Чехов, Подольск и Одинцово.

Ночную Божественную литургию возглавил архиепископ Одинцовский и Красногорский Фома, который в сослужении с благочинием и многочисленными прихожанами молился за всех бойцов, защищающих Родину, а также за их скорейшее и победоносное возвращение домой.

Каждый час перед чудотворным образом совершались молебные пения с акафистом о Победе.

По благословению Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, Всероссийский молебен о Победе проходит во всех епархиях Русской Православной Церкви по всей стране. Казанская икона Божией Матери, почитаемая во всей России, в годы Смутного времени служила полковым образом народного ополчения Минина и Пожарского.

В 1611 году она была принесена в Москву, оккупированную польско-литовскими интервентами. Утерянный во время Гражданской войны московский список Казанской иконы был чудесным образом найден спустя 105 лет.

17 октября, с 8:00 до 13:30 молебен пройдет в храме святителя Луки Симферопольского, расположенном на территории госпиталя №3 А.А. Вишневского (г.о. Красногорск, п. Новый, 1, стр. 1).

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#московская область
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Экс-солист популярной группы One Direction Лиам Пейн погиб, выпав из окна
17 октября 2024, 10:09

Фото: iStock/Tatiana rico

В Буэнос-Айресе погиб британский певец, бывший участник группы One Direction Лиам Пейн. Об этом сообщает издание La Nación.
Отмечается, что его тело нашли под окнами одного из отелей Буэнос-Айреса. Он выпал из окна третьего этажа, устроив до этого погром в своём номере.

Медики прибыли на место через семь минут после произошедшего, но мужчина был уже мёртв. Певцу был 31 год.

Предполагается, что он находился в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Полиция уже разбирается в деталях произошедшего и внимательно осматривает гостиничный номер, в котором остановился Пейн.

Также незадолго до смерти, в этот же вечер, он опубликовал серию фотографий со своей девушкой на страницу в соцсети Snapchat.

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#алкоголь
#смерть
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В Белоруссии спасли многодетную семью от преследования властей Латвии
17 октября 2024, 10:08

Фото: iStock/kodda

Многодетная семья из Латвии в составе 12 человек минувшей ночью проследовала на белорусскую территорию, опасаясь преследования со стороны латвийских властей. Об этом сообщили в госпогранкомитете (ГПК) Белоруссии.
Отмечается, что в ночь на 17 октября семья из 12 человек без потери лишнего времени на подготовку документов за счёт безвизового режима с Белоруссией смогла проследовать на территорию страны из Латвии.

По данным комитета, семейная пара с 10 детьми проживала в Риге. Супруги решили вывезти своих детей из Евросоюза, поскольку там осуществляется дискриминация русскоязычного населения. Они приняли решение бежать из страны после того, как власти забрали у многодетной семьи часть положенных им льгот и угрожали им лишением родительских прав.

В настоящее время Белоруссия оказывает латвийской семье всю необходимую помощь. Они направляются из пункта пропуска Григоровщина в Минск на автобусе, который был предоставлен госпогранслужбой страны.

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#многодетная семья
#власть
#спасение
#граница
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Порномодель с двумя влагалищами обвинила мужчин в невнимательности
17 октября 2024, 09:50

Фото: istockphoto/RawFile

Британская порномодель Энни Шарлотт пожаловалась на невнимательность половых партнёров. Мужчины не замечают довольно важную и пикантную деталь: у неё два влагалища.
Впервые о своей особенности Энни узнала в 16 лет, когда впервые пошла к гинекологу устанавливать противозачаточную спираль, сообщает The New York Post. Тогда-то врач и объяснил ей, что у неё две матки, две шейки матки и два влагалища. Выяснилось, что при всех достижениях современной медицины, она не является совершенной. Сейчас Шарлотт 26 лет, но адекватную помощь с её редким диагнозом ей так и не смогли нигде оказать.

По её словам, мужчины, с которыми она состояла в интимных отношениях, не знали о её особенностях. Причём ничего не понимали и после полового акта.

«Я спала с сотнями мужчин, и 99,9 процента не осознавали, что у меня две вагины. Они крайне невнимательны», — утверждает она.

По словам Энни, она иногда рассказывает им о своей особенности уже после полового акта, и каждый раз партнёры испытывают шок и растерянность. Сейчас у Шарлотт два постоянных бойфренда. Они не знают друг о друге. Сама она не считает это изменой, так как позволяет каждому из них использовать только одно влагалище.

«Я им не рассказывала про свой секрет. Мне кажется, им знать необязательно», — говорит Энни.

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