Названы победители конкурса «Молодой правозащитник Московской области»

Фото: пресс-служба уполномоченного по правам человека в МО
Итоги конкурса «Молодой правозащитник Московской области» подвели в регионе, победу одержали представители Реутова, Химок и Коломны, сообщает пресс-служба уполномоченного по правам человека в Подмосковье.
«Мы заинтересованы в том, чтобы привлечь как можно больше молодых людей к участию в правозащитной деятельности. Это одна из целей конкурса, а для наших участников — это шанс заявить о себе, развить свои навыки в области защиты прав и свобод человека и внести свой вклад в повышение правовой грамотности населения», — сказала омбудсмен Московской области Ирина Фаевская.Первое место завоевал председатель Молодежного парламента при Совете депутатов округа Реутов, заведующий подразделением Центра культуры и искусств Ильнур Сафин. Второе место занял сотрудник химкинского Управления молодёжной политики и территориального развития Эльтуран Мамедли. А замыкает тройку победителей студентка Коломенского филиала Московского политеха Екатерина Казанкова.
Конкурс организовал аппарат омбудсмена Московской области совместно с Молодежным советом. Победители получат памятные призы и дипломы.
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