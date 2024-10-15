Омбудсмен Подмосковья Фаевская посетила пункт временного размещения в Коломне

Фото: пресс-служба уполномоченного по правам человека в МО
Уполномоченный по правам человека в Московской области Ирина Фаевская посетила эвакуированных жителей Курской области, проживающих в пункте временного размещения в детском лагере «Лесная поляна» на территории городского округа Коломна, сообщает пресс-служба омбудсмена Подмосковья.
«В этом месте проживает более 100 человек, из них более 60 — дети. Условиями проживания все довольны, возникающие вопросы решаются. Для детей каждый день проводят разные развлекательные мероприятия, такие как игры и творческие мастер-классы», — сказала Ирина Фаевская.В ходе визита людям, поживающим в пункте временного размещения, рассказали о нескольких способах обратиться за помощью к подмосковному омбудсмену: можно позвонить по номеру 8-498-602-32-20, написать на электронную почту: upchmo@mosreg.ru, заполнить форму на официальном сайте уполномоченного по правам человека в Московской области или записаться на дистанционную консультацию через региональный сайт госуслуг.
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