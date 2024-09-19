Сотрудники аппарата подмосковного омбудсмена Фаевской приняли 17 жуковчан

Фото: пресс-служба уполномоченного по правам человека в МО
Сотрудники аппарата подмосковного омбудсмена Ирины Фаевской провели в Жуковском выездной приём граждан. В нём участвовал представитель прокуратуры города, сообщили в пресс-службе уполномоченного по правам человека в Московской области.
17 жителей обратились с вопросами о ЖКХ, об улучшении жилищных условий, оформлению субсидий и материальной помощи. Все обращения зафиксировали, а заявителям дали разъяснения и рекомендации по решению возникших вопросов.
Обратиться к уполномоченному можно несколькими способами: позвонить по телефону +7 (498) 602-32-20, написать на электронную почту upchmo@mosreg.ru или заполнить форму на сайте.
Можно также записаться на дистанционное консультирование на портале государственных и муниципальных услуг Московской области.
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«Нарушение прав – серьёзная проблема, которая требует реагирования со стороны гражданского общества и органов власти. Ко мне и моим сотрудникам жители обращаются по разным вопросам и просят восстановить их права. Все обращения рассматриваются», – рассказала Фаевская.
Обратиться к уполномоченному можно несколькими способами: позвонить по телефону +7 (498) 602-32-20, написать на электронную почту upchmo@mosreg.ru или заполнить форму на сайте.
Можно также записаться на дистанционное консультирование на портале государственных и муниципальных услуг Московской области.
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Лора Луганская