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180 тысяч жителей Ростовской области остаются без света из-за ледяного дождя

Число жителей Ростовской области, оставшихся без электричества из-за ледяного дождя, достигло 180 тысяч человек. Эту информацию распространил губернатор Василий Голубев через свой Telegram-канал.
13 декабря 2023, 01:15
Фото: istockphoto.com/vkph

Фото: istockphoto.com/vkph

Проблемы с энергоснабжением ощущаются в различных районах, включая Ростов-на-Дону, Таганрог, Азов, Неклиновский, Азовский, Каменский, и другие. Чтобы провести аварийные работы, компания «Россети» мобилизовала более 20 бригад из соседних регионов.

Всего в борьбе с последствиями стихии задействованы 504 специалиста и 192 единицы спецтехники. Губернатор заверил, что работы по восстановлению будут продолжаться круглосуточно до полного устранения негативных последствий погоды.


Ранее в пресс-центре правительства Ростовской области сообщили, что во время ледяного дождя пострадали 333 человека в Ростове-на-Дону, из которых 71 — дети. Из-за трудностей на дорогах занятия были отменены почти в 280 школах города.

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#губернатор
#дети
#россети
#ростов
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БНТ: В Софии начался демонтаж памятника Советской армии
БНТ: В столице Болгарии Софии начался демонтаж памятника Советской армии
13 декабря 2023, 00:55

Фото: iStock/Wirestock

В столице Болгарии городе София начали демонтаж памятника Советской армии. Об этом сообщает Болгарское национальное телевидение (БНТ).
Отмечается, что рабочие начали с самой высокой части скульптуры и срезали руку солдата с пистолетом-пулеметом.

Как сообщалось ранее, на памятнике появились крупные коррозионные трещины глубиной около пяти сантиметров, так как десятилетиями сквозь бетонное основание фигур просачивалась влага. Бронзовые фигуры после реставрации будут включены в экспозицию Музея социалистического искусства.

По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, демонтаж памятника советским воинам-освободителям в Софии является варварством.

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#мид
#болгария
#памятник
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Суд отказался возвращать в прокуратуру дело бывшего российского губернатора
Суд не стал отправлять на доследование дело Фургала о хищении активов МСП Банка
12 декабря 2023, 23:29

Фото: iStock/Zolnierek

Согласно информации ТАСС, Бабушкинский суд Москвы не рассмотрел возможность вернуть уголовное дело бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала обратно в прокуратуру для дальнейшего доследования.
Предварительные слушания прошли в закрытом режиме. Пресс-служба суда сообщила о том, что предстоящее слушание дела о хищении активов МСП Банка намечено на 19 декабря. Это заседание будет проводиться тройкой судей и будет открытым для публики.

На скамье подсудимых, наряду с экс-губернатором региона, находятся девять предполагаемых соучастников. Фургалу инкриминируют руководство организованной преступной группой, незаконную предпринимательскую деятельность, злоупотребление полномочиями, особо крупное мошенничество и отмывание преступных доходов.

По версии прокуратуры, Фургал и его сообщники в период с декабря 2018 года по июль 2020 года путем махинаций завладели средствами МСП Банка на сумму более двух миллиардов рублей и 8,7 миллиона долларов, после чего осуществили их легализацию.

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#мошенничество
#заседание
#мсп
#служба
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В лесопарке «Шишкин лес» для посетителей открыли лыжную трассу
12 декабря 2023, 22:15

Фото: СШОР «Истина»

В Павловской Слободе в городском округе Истра открылась лыжная трасса лесопарка «Шишкин лес». Об этом сообщили в пресс-службе Министерства благоустройства Подмосковья.
Там отметили, что сейчас в парках и лесопарках Московской области работают 52 лыжные трассы. 16 декабря рядом с лыжнёй в Павловской Слободе откроется пункт проката необходимого инвентаря. 
 
В рамках благоустройства в лесопарке «Шишкин лес» создали новые дорожные пути и велодорожки, которые зимой можно использовать как лыжные трассы. Вдоль дорожек установлены системы освещения и видеонаблюдения.
 
Гости лесопарка могут посетить не только лыжню, но и благоустроенные зоны. Так, в лесопарке обустроены спортивные и детские площадки. 
 
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#парк
#лыжи
#благоустройство
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В Серпухове запустили обновлённую котельную с увеличенной мощностью
12 декабря 2023, 21:59

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

В Серпухове после реконструкции запустили работу котельной, которая обеспечивает теплом дома на улицах Горького и Советской, а также детсад №42. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
«Реконструкция котельной № 22 на улице Горького завершена. К двум существующим котлам добавили новый. Котельная обеспечивает теплом более 2 тыс жителей 14 многоквартирных домов. Сейчас котельная работает», – рассказали «Интерфаксу» в администрации. 
Площадь объекта – 530 кв м. В котельной установили дополнительное технологическое и инженерное оборудование, выполнили фасадные и отделочные работы, заменили оконные и дверные блоки. Реконструкция увеличила мощность отопления зданий. 
 
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#теплоснабжение
#серпухов
#реконструкция
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В Аникеевке закроют железнодорожный переезд и изменят схему движения
12 декабря 2023, 21:47

Фото: Минтранс МО

В зоне строительства путепровода через железнодорожные пути Рижского направления у станции Аникеевка с 20 декабря изменится схема движения транспорта. Об этом предупредили в пресс-службе Минтранса Подмосковья.
«Железнодорожный переезд на автодороге «Аникеевка – Нахабино» будет закрыт из-за возведения опор путепровода. На период строительства путепровода проезд автотранспорта будет осуществляться по объездному маршруту через Нахабино – по ул. Панфилова, ул.11 Сапёров и ул. Станционной», – пояснили в ведомстве.
Движение транспорта через железнодорожные пути на автодороге «Аникеевка – Нахабино» возобновят по уже построенному путепроводу. 

Строительство объекта увязано с развитием МЦД-2 «Нахабино – Подольск». Открыть движение по путепроводу рассчитывают в конце будущего года.



Планируется, что новый транспортный объект обеспечит комфортное, бесперебойное и безопасное транспортное сообщение между двумя частями Аникеевки. Улучшится транспортная доступность существующих и строящихся жилых комплексов. 
 
Ликвидация переезда также обеспечит безопасное движение поездов на Рижском направлении МЖД.
 
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#минтранс мо
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#московская область
#подмосковье
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Число ДТП в Московской области за год снизилось на 2%
12 декабря 2023, 21:35

Фото: Мособлпожспас

Показатели аварийности в Подмосковья за 11 месяцев 2023 года снизились по сравнению с предыдущим годом. С января по конец ноября в Московской области зафиксировано 3621 ДТП с погибшими и пострадавшими – на 2% меньше, чем за тот же период прошлого года, сообщили в пресс-службе регионального Минтранса.
«Число ДТП снизилось на 2%, погибших – на 5%, пострадавших – на 2,5%. Однако увеличилось количество столкновений, в том числе попутных, а также наездов на стоящие автомобили. Среди частых видов аварий за этот период – наезды на пешеходов на переходах», – рассказал зампред правительства – министр транспорта Подмосковья Алексей Гержик.
В министерстве напомнили, что водителям не следует останавливаться на скоростных трассах на обочине или у отбойников даже на короткое время. Чтобы не стать жертвой повторного ДТП, лучше доехать до специальных «карманов», площадок отдыха или заправочных станций. 
 
При возникновении чрезвычайной ситуации на дороге следует незамедлительно звонить по телефону 112.

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#московская область
#аварии
#дтп
#статистика
#минтранс мо
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В работе умных устройств «Яндекса» произошел сбой
12 декабря 2023, 21:09

Фото: РИА Новости/Наталья Селиверстова

У некоторых пользователей устройств «Яндекса» возникают кратковременные трудности в управлении устройствами умного дома. Эту информацию ТАСС подтвердили в пресс-службе «Яндекса».
Сообщается, что переставали работать лампочки, розетки и чайники. В пресс-службе отметили, что специалисты компании делают все возможное для устранения проблем в работе. 

На данный момент все неполадки устранены и устройства работают в прежнем режиме.

Напомним, с 2021 года «Яндекс» инвестировал в развитие инициатив и технологий для обеспечения безопасности порядка 500 миллионов рублей.

Ранее Федеральная налоговая служба опровергла РИА Новости информацию о якобы взломе со стороны Украины. В ведомстве подчеркнули, что все сервисы работают в штатном режиме, а данные граждан находятся в полной безопасности. 

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#техника
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В Подмосковье запустили программу поиска уязвимостей регионального портала госуслуг
12 декабря 2023, 21:06

Фото: Фотобанк МО

В Подмосковье запустили первую программу по поиску уязвимостей, чтобы оценить защищённость регионального портала госуслуг. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства госуправления, ИТ и связи региона.
«Региональный портал – одна из самых популярных онлайн-площадок Подмосковья. Каждый месяц её посещает более 3 млн человек. Портал безопасен для передачи сведений и соответствует требованиям защиты информации. Однако за последние два года значительно увеличилось число кибератак на цифровые государственные сервисы. Поэтому запускаем программу багбаунти для исследования возможных уязвимостей портала», – пояснила глава министерства Надежда Куртяник.
Багбаунти – публичная программа по поиску уязвимостей электронных сервисов за вознаграждение. Благодаря ей разработчики могут обнаружить и устранить ошибки системы, сделать её безопаснее. Стать участниками программы могут россияне старше 18 лет, зарегистрированные на платформе Standoff 365 Bug Bounty.
 
Тестирование портала государственных и муниципальных услуг Московской области будет проходить до 29 декабря. За обнаруженные баги участники смогут получить вознаграждение до 150 тыс рублей.
 
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#госуслуги
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#программирование
#подмосковье
#московская область
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Появились подробности о россиянине, прилетевшем в США без билета
Прилетевший в США без паспорта россиянин владел бизнесом в России
12 декабря 2023, 21:04

Фото iStock/Boarding1Now

Россиянин Сергей Очигава, который умудрился прилететь в США без документов и авиабилета, в России числится учредителем организации, однако ее уже не существует. Об этом пишет РИА Новости.
Согласно сообщению, из выписки Единого государственного реестра юридических лиц следует, что Сергей Владимирович Очигава является одним из учредителей ООО «Возрождение М» в Калужской области. Организация была зарегистрирована в 2021 году и прекратила деятельность в апреле 2022-го.

Также в интернете есть данные о кандидатской диссертации на тему «Организационно-методическое обеспечение аудита маркетинговой деятельности производственных предприятий», автором которой также является Очигава. Документ был защиен в РЭУ имени Плеханова в 2003 году.

Накануне стало известно, что российский экономист без паспорта, авиабилета и визы прилетел в Лос-Анджелес из Копенгагена. При этом мужчина не смог объяснить американским властям, каким образом у него это получилось. 4 ноября на пункте паспортного контроля аэропорта Лос-Анджелеса задержали некоего Сергея Владимировича Очигаву, являющегося гражданином РФ. Мужчину не удалось найти в списках пассажиров ни одного из международных рейсов, прибывших в лос-анджелесский аэропорт.

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