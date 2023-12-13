180 тысяч жителей Ростовской области остаются без света из-за ледяного дождя

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Проблемы с энергоснабжением ощущаются в различных районах, включая Ростов-на-Дону, Таганрог, Азов, Неклиновский, Азовский, Каменский, и другие. Чтобы провести аварийные работы, компания «Россети» мобилизовала более 20 бригад из соседних регионов.
Всего в борьбе с последствиями стихии задействованы 504 специалиста и 192 единицы спецтехники. Губернатор заверил, что работы по восстановлению будут продолжаться круглосуточно до полного устранения негативных последствий погоды.
Ранее в пресс-центре правительства Ростовской области сообщили, что во время ледяного дождя пострадали 333 человека в Ростове-на-Дону, из которых 71 — дети. Из-за трудностей на дорогах занятия были отменены почти в 280 школах города.
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Всего в борьбе с последствиями стихии задействованы 504 специалиста и 192 единицы спецтехники. Губернатор заверил, что работы по восстановлению будут продолжаться круглосуточно до полного устранения негативных последствий погоды.
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Артем Кузьмин