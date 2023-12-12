Более 300 ростовчан пострадали от опасного гололеда

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Свыше 300 человек, в том числе 71 ребенок, обратились за медицинской помощью в Ростове-на-Дону из-за гололеда, который продолжается в регионе вторые сутки. Об этом сообщили в пресс-центре правительства Ростовской области.
Отмечается, что в медицинские учреждения обратилось 333 человека. Всем пострадавшим оказали необходимую помощь.
На данный момент в больницах региона увеличено количество дежурных смен, а также привлечены дополнительные бригады скорой помощи. Как стало известно, из-за плохих погодных условий зарегистрированы массовые отключения электроэнергии.
Ранее врач-ортопед Алексей Викторов в в эфире «Радио 1» заявил, что при ходьбе в гололед ноги должны быть немного согнуты. Также необходимо обязательно следить за обувью. Подробности читайте в нашем материале.
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Екатерина Коршунова