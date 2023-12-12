Синоптик Ильин: Пятница станет самым снежным днём в Москве на этой неделе

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Синоптик прогностического центра «Метео-ТВ» Александр Ильин предупредил москвичей о том, что пятница, 15 декабря, станет наиболее снежным днём в городе на этой неделе.
Все остальные дни осадки в Москве будут более или менее слабыми.
В то же время до конца недели в столице будет наблюдаться сильный ветер, добавил специалист.
Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец также заявлял, что снегопад в Москве в пятницу, 15 декабря, окажется самым мощным более чем за полвека. По данным синоптика, под влиянием средиземноморского циклона в пятницу в Москве выпадет 19-24 мм осадков, что примерно равно 40% от месячной нормы.
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«Предстоящей ночью, со вторника на среду, с 12 на 13 декабря, снег будет умеренный. Усиление осадков ожидается только к пятнице, 15 декабря. В этот день может выпасть до 10 см нового снега», — прокомментировал в беседе с «Вечерней Москвой» Ильин.
Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец также заявлял, что снегопад в Москве в пятницу, 15 декабря, окажется самым мощным более чем за полвека. По данным синоптика, под влиянием средиземноморского циклона в пятницу в Москве выпадет 19-24 мм осадков, что примерно равно 40% от месячной нормы.
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Мелисса Тимофеева