В Московском регионе объявлен «жёлтый» уровень погодной опасности

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В Московском регионе до 13 декабря объявлен «жёлтый» уровень погодной опасности из-за гололедицы и метели.
«Период предупреждения – до 11:00 13 декабря. Местами метель, гололедица», – приводит АГН «Москва» сообщение Гидрометцентра России.
Также жителей региона предупредили о сильном ветре и морозе.
«Снегопады с короткими перерывами будут идти практически всю неделю. Будет два всплеска наиболее сильных осадков — со вторника на среду, если брать Московский регион, и в пятницу, когда южный циклон приблизится к Подмосковью и даст очередную порцию осадков. За неделю это будет сравнимо с половиной, а может и чуть больше половины, месячной нормы осадков», — поделился в беседе с RT Шувалов.
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Мелисса Тимофеева