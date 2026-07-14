19-летний юноша оставил родителей без многомиллионного наследства
Юный житель Китая лишил своих родителей наследства. Об этом сообщает издание Mothership.
19-летний студент из Шанхая по фамилии Ли является владельцем квартиры и денежных средств в размере 20 млн юаней (225,8 млн рублей). Родители развелись и завели новые семьи, после чего передали сыну имущество.
Однако юноша заявил, что мать и отец стали с ним мало общаться после расставания. Кроме того, молодой человек не хочет, чтобы квартира и деньги достались их новым избранникам и детям, которых он считает чужими людьми.
Студент увлекается экстремальными видами спорта и постоянно рискует жизнью. Тем не менее, решив составить завещание, родителей он в него не включил. Как отметил юрист, заверивший документ, в последнее время в стране участились случаи составления завещаний в молодом возрасте.
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