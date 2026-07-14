Мужчина умер на 107 минут и увидел загробный мир
В США тяжелоатлет Винни Толман умер на 107 минут и увидел потусторонний мир. Историей поделилось издание Daily Mirror.
Мужчина вместе с другом принял запрещенную добавку для бодибилдинга, после чего оба почувствовали себя плохо. Они зашли в ресторан, где Толман упал на пол в туалете, ударился головой и перестал дышать. По его словам, в этот момент он парил над собственным телом, видел свои покрасневшие щеки и распухшую шею. Прибывшие на место парамедики безуспешно пытались реанимировать его, после чего поместили тело в мешок и поручили молодому стажеру «присмотреть» за ним в машине скорой помощи.
Толман утверждает, что в тот момент у него появилась способность читать чужие мысли. Мужчина слышал, как юный медик мысленно ругал себя за то, что не настоял на дополнительной проверке жизненных показателей. Тогда он начал делать Толману искусственное дыхание, а затем трижды применил дефибриллятор, что вернуло пациента к жизни.
Толман провел в коме еще три дня. В этот период, по словам мужчины, он оказался в мире, залитом светом и любовью. Он также встретил создание в белом, которое назвало себя «проводником» и показало иную реальность, где даже трава казалась живой.
Проснувшись, американец написал книгу «Свет после смерти», в которой главным уроком назвал понимание того, что нужно жить аутентично. Он подчеркнул, что пережитый опыт навсегда изменил его восприятие жизни и смерти.
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