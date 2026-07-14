Школьная учительница изнасиловала сына друзей в машине и призналась мужу
Суд в США признал бывшую школьную учительницу из Вашингтона виновной в совращении 16-летнего подростка. Об этом сообщает издание Krem.
25-летнюю Маккензи Нот арестовали в мае после того, как она сама призналась мужу в интимной связи с сыном их друзей. Мужчина сообщил о ее поступке в полицию.
Как выяснилось, юноша переписывался с супругами в мессенджере. Когда муж девушки ушел спать, она начала оказывать знаки внимания старшекласснику и предложила встретиться. Подросток отвез ее на холм на своем автомобиле, где педагог совершила насильственные действия.
Преступница подтвердила рассказ парня. Она также заявила, что знала о его возрасте, но воспринимала юношу как друга-ровесника из-за долгого знакомства. 11 июля суд признал Нот виновной по нескольким статьям. Прокурор потребовал отправить ее в колонию на срок от полугода до года, а также внести в реестр лиц, совершивших преступления против половой неприкосновенности, на десять лет.
Ранее сообщалось, что полиция Техаса задержала 46-летнюю учительницу Сесилию Мюллер по делу о растлении 11-летнего ученика.
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