Школьная учительница изнасиловала сына друзей в машине и призналась мужу

14 июля 2026, 08:46

В США экс-учительницу признали виновной в совращении 16-летнего школьника

Фото: iStock/alexeyrumyantsev

Суд в США признал бывшую школьную учительницу из Вашингтона виновной в совращении 16-летнего подростка. Об этом сообщает издание Krem.