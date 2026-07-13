Врач-мигрант насиловал своих пациенток во время ночных смен

13 июля 2026, 22:32

Суд в Германии приговорил медбрата к 7,5 годам за изнасилование пациенток

Фото: Istock/Pla2na

Суд в Германии приговорил 35-летнего медбрата из Румынии к семи годам и шести месяцам тюрьмы за изнасилование пациенток. Об этом сообщает Schwäbische.de.