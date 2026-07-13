Врач-мигрант насиловал своих пациенток во время ночных смен
Суд в Германии приговорил 35-летнего медбрата из Румынии к семи годам и шести месяцам тюрьмы за изнасилование пациенток. Об этом сообщает Schwäbische.de.
Мужчина работал в ночные смены в больнице Альбштадта с 2024 по 2025 год и надругался над несколькими женщинами, включая тяжелобольных и людей в уязвимом положении.
Против иностранца возбудили девять дел, семь из них продолжают расследовать. После первого преступления медик исповедался священнику, но тот не выдал его — закон запрещает разглашать тайну исповеди. Вскоре после этого медбрат изнасиловал ещё одну пациентку.
Психиатрическая экспертиза подтвердила у мужчины склонность к сексуальным преступлениям. Эксперт заявил, что осуждённый «теоретически мог совершать нападения в каждую ночную смену». После завершения расследования оставшихся эпизодов иностранцу могут предъявить новые обвинения.
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