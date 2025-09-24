Достижения.рф

19-летний россиянин признал вину в создании и публикации фейкового интимного изображения

Жителя Калужской области осудят за публикацию фейкового интимного фото девушки
Фото: Istock / transurfer

Следственный комитет Калужской области сообщил о передаче в суд уголовного дела против 19-летнего местного жителя, обвиняемого в изготовлении и распространении фейкового непристойного изображения своей знакомой.



По данным следствия, летом 2024 года между молодым человеком и девушкой произошёл конфликт. После ссоры он использовал её фотографию, чтобы смонтировать откровенное изображение, которое впоследствии разместил в интернете.

«В июле 2024 года обвиняемый после ссоры со своей знакомой, используя фотографию ее лица, изготовил вымышленное изображение непристойного содержания и разместил его в сети "Интернет"», — уточнили в региональном управлении СК.
Юноша полностью признал свою вину. В настоящий момент дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
Софья Метелева

