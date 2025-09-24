Девушка погибла в Москве после отказа убирать чужую квартиру — мужчина задержан

24 сентября 2025, 20:56

В Москве мужчина убил и сжёг девушку из-за отказа убирать его квартиру

Фото: Istock / vadimguzhva

В Москве 48-летний мужчина убил девушку, с которой познакомился в кафе, где она работала. Об этом сообщает Telegram-канал «Плохие Новости 18+».