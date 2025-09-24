Девушка погибла в Москве после отказа убирать чужую квартиру — мужчина задержан
В Москве 48-летний мужчина убил девушку, с которой познакомился в кафе, где она работала. Об этом сообщает Telegram-канал «Плохие Новости 18+».
По договорённости, женщина должна была за деньги провести уборку в его квартире.
Прибыв на место, она отказалась убираться из-за крайне грязного состояния жилья и обозвала хозяина «свиньёй». В ответ мужчина ударил её отверткой по голове и поджёг.
Правоохранители задержали подозреваемого.
Ранее в селе Зубово Уфимского района мужчина и женщина были найдены мёртвыми в одной из квартир. Предварительно рассматривается версия, что супруг мог убить жену, после чего совершил самоубийство.
Читайте также: